Canan Işık

Canan Işık

Трек  ·  2014

Güzel Diye Kaçıyor Benden

Canan Işık

Исполнитель

Canan Işık

Трек Güzel Diye Kaçıyor Benden

Название

Альбом

1

Трек Güzel Diye Kaçıyor Benden

Güzel Diye Kaçıyor Benden

Canan Işık

Güzel Diye Kaçıyor Benden

2:05

Информация о правообладателе: Odeon Müzik Yapımcılık

Другие альбомы артиста

Релиз Günahımı Alma
Günahımı Alma2015 · Альбом · Canan Işık
Релиз Aşka Veda
Aşka Veda2015 · Альбом · Canan Işık
Релиз Güzel Diye Kaçıyor Benden
Güzel Diye Kaçıyor Benden2014 · Альбом · Canan Işık
Релиз Gönlümü Verdim
Gönlümü Verdim2014 · Сингл · Canan Işık
Релиз Ben De Bu Yayladan Şaha Giderim
Ben De Bu Yayladan Şaha Giderim2014 · Сингл · Canan Işık
Релиз Kız Aliye Aliye
Kız Aliye Aliye2014 · Сингл · Canan Işık
Релиз Bana Ağlamak Düştü Sana Gülmek
Bana Ağlamak Düştü Sana Gülmek2014 · Сингл · Canan Işık
Релиз Kimsesizim Ben Bu Yerde
Kimsesizim Ben Bu Yerde2014 · Сингл · Canan Işık
Релиз Haticem Güzel Haticem
Haticem Güzel Haticem2014 · Сингл · Canan Işık
Релиз Aşkımı Sanma Oyuncak
Aşkımı Sanma Oyuncak2014 · Сингл · Canan Işık
Релиз Ya Sev Ya Öldür
Ya Sev Ya Öldür1975 · Сингл · Canan Işık

