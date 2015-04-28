О нас

Информация о правообладателе: Night & Day

Другие альбомы артиста

Релиз A Passion for Jazz Vol. 26
A Passion for Jazz Vol. 262025 · Альбом · Ella Fitzgerald
Релиз The Moment Of Truth: Ella At The Coliseum (Live)
The Moment Of Truth: Ella At The Coliseum (Live)2025 · Альбом · Ella Fitzgerald
Релиз Ella Sings and Nelson Swings
Ella Sings and Nelson Swings2024 · Сингл · Ella Fitzgerald
Релиз Louis Armstrong Hits 1928-1956
Louis Armstrong Hits 1928-19562024 · Альбом · Ella Fitzgerald
Релиз Smooth Sailing
Smooth Sailing2024 · Альбом · Ella Fitzgerald
Релиз Pete Kelly's Blues
Pete Kelly's Blues2024 · Сингл · Ella Fitzgerald
Релиз Mr. Gershwin
Mr. Gershwin2024 · Сингл · George Gershwin
Релиз Little White Lies
Little White Lies2023 · Альбом · Ella Fitzgerald
Релиз There's No Business Like Show Business with Ella Fitzgerald & Billie Holiday, Vol. 1
There's No Business Like Show Business with Ella Fitzgerald & Billie Holiday, Vol. 12023 · Сингл · Ella Fitzgerald
Релиз There's No Business Like Show Business with Ella Fitzgerald & Billie Holiday, Vol. 2
There's No Business Like Show Business with Ella Fitzgerald & Billie Holiday, Vol. 22023 · Альбом · Ella Fitzgerald
Релиз Merry Christmas and A Happy New Year from Ella Fitzgerald & Billie Holiday, Vol. 2
Merry Christmas and A Happy New Year from Ella Fitzgerald & Billie Holiday, Vol. 22023 · Альбом · Ella Fitzgerald
Релиз Merry Christmas and A Happy New Year from Ella Fitzgerald & Billie Holiday, Vol. 1
Merry Christmas and A Happy New Year from Ella Fitzgerald & Billie Holiday, Vol. 12023 · Сингл · Ella Fitzgerald
Релиз Merry Christmas and A Happy New Year from Ella Fitzgerald, Vol. 4
Merry Christmas and A Happy New Year from Ella Fitzgerald, Vol. 42023 · Сингл · Ella Fitzgerald
Релиз Ella Wishes You a Swinging Christmas
Ella Wishes You a Swinging Christmas2023 · Альбом · Ella Fitzgerald
Релиз An Evening with Ella Fitzgerald
An Evening with Ella Fitzgerald2023 · Альбом · Ella Fitzgerald
Релиз Merry Christmas and A Happy New Year from Ella Fitzgerald, Vol. 3
Merry Christmas and A Happy New Year from Ella Fitzgerald, Vol. 32023 · Сингл · Ella Fitzgerald
Релиз Ella Wishes You a Swinging Christmas
Ella Wishes You a Swinging Christmas2023 · Альбом · Ella Fitzgerald
Релиз Have Yourself a Merry Little Christmas
Have Yourself a Merry Little Christmas2023 · Сингл · Ella Fitzgerald
Релиз Santa Claus Is Comin' to Town
Santa Claus Is Comin' to Town2023 · Сингл · Ella Fitzgerald
Релиз Frosty the Snowman
Frosty the Snowman2023 · Сингл · Ella Fitzgerald

Ella Fitzgerald
Артист

Ella Fitzgerald

Dean Martin
Артист

Dean Martin

Louis Armstrong
Артист

Louis Armstrong

Nat King Cole
Артист

Nat King Cole

Carla Bruni
Артист

Carla Bruni

George Benson
Артист

George Benson

John Coltrane
Артист

John Coltrane

Chris Botti
Артист

Chris Botti

Stan Getz
Артист

Stan Getz

Duke Ellington
Артист

Duke Ellington

Melody Gardot
Артист

Melody Gardot

His Orchestra
Артист

His Orchestra

The All Stars
Артист

The All Stars