Трек · 2015
Death Machine
Другие альбомы артиста
Untitled Story Ep2022 · Альбом · Splinter (UA)
Protect The Sky2022 · Альбом · Parfait
Opinion Based Discussion2020 · Альбом · Splinter (UA)
Synthesis2017 · Альбом · Splinter (UA)
25 Days After2016 · Сингл · Splinter (UA)
25 Days After2016 · Сингл · Friedensreich
Splinter (Ua) - White Stones2015 · Сингл · Splinter (UA)
Triplow2015 · Сингл · Splinter (UA)
LMSR2015 · Альбом · Splinter (UA)
Broken Revolvers2015 · Альбом · Splinter (UA)
Chopper EP2015 · Сингл · Splinter (UA)
Death Machine2015 · Альбом · Splinter (UA)
Lunohod EP2014 · Сингл · Splinter (UA)
Gazaria EP2014 · Сингл · Splinter (UA)