Информация о правообладателе: Nana Records
Трек · 2014
I Looked for You
Другие альбомы артиста
Butterfly2023 · Сингл · Charlie Gracie
Because I Love You2021 · Альбом · Charlie Gracie
All the Best2021 · Альбом · Charlie Gracie
Angel of Love2021 · Альбом · Charlie Gracie
Still Going Strong2020 · Альбом · Charlie Gracie
Charlie Selection2020 · Альбом · Charlie Gracie
Fabulous - Best of Charlie Gracie2020 · Альбом · Charlie Gracie
Guess I'll Never2020 · Сингл · Charlie Gracie
Butterfly2020 · Альбом · Charlie Gracie
Got a Lot of Livin' to Do2020 · Альбом · Billy Ward & The Dominoes
Have I Told You Lately That I Love You2020 · Альбом · Jimmie Rodgers
Charlie Is Fabulous2020 · Альбом · Charlie Gracie
Sorry for You2020 · Альбом · Charlie Gracie
My Baby Loves Me2020 · Альбом · Charlie Gracie
The Classic Years2019 · Альбом · Charlie Gracie
Butterfly2018 · Сингл · Charlie Gracie
Can't Stop Rock'n2018 · Сингл · Charlie Gracie
Night and Day U. S. A.2017 · Альбом · Charlie Gracie
All over Town2017 · Альбом · Charlie Gracie
Cool Baby2017 · Альбом · Charlie Gracie