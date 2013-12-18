О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Ornella Vanoni

Ornella Vanoni

Трек  ·  2013

Le mantellate

Ornella Vanoni

Исполнитель

Ornella Vanoni

Трек Le mantellate

#

Название

Альбом

1

Трек Le mantellate

Le mantellate

Ornella Vanoni

Sole mio

3:52

Информация о правообладателе: Tiger Nong

Другие альбомы артиста

Релиз Abbracciami Forte
Abbracciami Forte2022 · Альбом · Ornella Vanoni
Релиз Senza fine (Remastered)
Senza fine (Remastered)2022 · Альбом · Ornella Vanoni
Релиз Movie Songs
Movie Songs2022 · Альбом · Ornella Vanoni
Релиз Senza Fine
Senza Fine2022 · Альбом · Ornella Vanoni
Релиз Spring Girls
Spring Girls2022 · Альбом · Ornella Vanoni
Релиз A Quartette
A Quartette2022 · Альбом · Ornella Vanoni
Релиз Advent
Advent2021 · Альбом · Ornella Vanoni
Релиз Christmas In The Old Home
Christmas In The Old Home2021 · Альбом · Ornella Vanoni
Релиз Under The Christmas Tree
Under The Christmas Tree2021 · Альбом · Ornella Vanoni
Релиз Unica (Celebration Edition)
Unica (Celebration Edition)2021 · Альбом · Ornella Vanoni
Релиз St. Nicholas - For Young Folks
St. Nicholas - For Young Folks2021 · Альбом · Ornella Vanoni
Релиз Last Night
Last Night2021 · Альбом · Ornella Vanoni
Релиз I'm Looking for an Angel
I'm Looking for an Angel2021 · Альбом · Ornella Vanoni
Релиз The Moth and the Flame
The Moth and the Flame2021 · Альбом · Ornella Vanoni
Релиз The Game of Eyes
The Game of Eyes2021 · Альбом · Ornella Vanoni
Релиз Tu Me (con Virginia Raffaele)
Tu Me (con Virginia Raffaele)2021 · Сингл · Virginia Raffaele
Релиз Music Bar
Music Bar2021 · Альбом · Ornella Vanoni
Релиз At the Pier
At the Pier2021 · Альбом · Ornella Vanoni
Релиз She's a Queen
She's a Queen2021 · Альбом · Ornella Vanoni
Релиз Tandem
Tandem2021 · Альбом · Ornella Vanoni

Похожие артисты

Ornella Vanoni
Артист

Ornella Vanoni

Bee Gees
Артист

Bee Gees

Annie Lennox
Артист

Annie Lennox

Eurythmics
Артист

Eurythmics

George Benson
Артист

George Benson

Spandau Ballet
Артист

Spandau Ballet

Carpenters
Артист

Carpenters

Pooh
Артист

Pooh

Barry Manilow
Артист

Barry Manilow

Carlos Santana
Артист

Carlos Santana

Natty Bong
Артист

Natty Bong

k.d. lang
Артист

k.d. lang

Peter Cetera
Артист

Peter Cetera