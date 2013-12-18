О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Giorgio Gaber

Giorgio Gaber

Трек  ·  2013

Ciao ti dirò

Giorgio Gaber

Исполнитель

Giorgio Gaber

Трек Ciao ti dirò

#

Название

Альбом

1

Трек Ciao ti dirò

Ciao ti dirò

Giorgio Gaber

Sole mio

1:51

Информация о правообладателе: Tiger Nong

Другие альбомы артиста

Релиз There's No Business Like Show Business with Giorgio Gaber
There's No Business Like Show Business with Giorgio Gaber2024 · Сингл · Giorgio Gaber
Релиз Le Strade Di Notte
Le Strade Di Notte2024 · Альбом · Giorgio Gaber
Релиз Merry Christmas and A Happy New Year from Giorgio Gaber
Merry Christmas and A Happy New Year from Giorgio Gaber2023 · Сингл · Giorgio Gaber
Релиз Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Giorgio Gaber
Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Giorgio Gaber2023 · Сингл · Giorgio Gaber
Релиз Music around the World by Giorgio Gaber
Music around the World by Giorgio Gaber2023 · Сингл · Giorgio Gaber
Релиз Canta
Canta2022 · Альбом · Giorgio Gaber
Релиз Rarities
Rarities2021 · Альбом · Giorgio Gaber
Релиз Best monography: giorgio gaber
Best monography: giorgio gaber2021 · Альбом · Giorgio Gaber
Релиз Una serata con gaber
Una serata con gaber2021 · Сингл · Giorgio Gaber
Релиз Una serata con Gaber
Una serata con Gaber2021 · Альбом · Giorgio Gaber
Релиз Ciao ti dirò / Gli amici
Ciao ti dirò / Gli amici2020 · Сингл · Giorgio Gaber
Релиз All The Best
All The Best2020 · Альбом · Giorgio Gaber
Релиз Members Club
Members Club2020 · Альбом · Giorgio Gaber
Релиз All The best
All The best2020 · Альбом · Giorgio Gaber
Релиз All The Best
All The Best2019 · Альбом · Giorgio Gaber
Релиз The 12 Days of Christmas with Giorgio Gaber
The 12 Days of Christmas with Giorgio Gaber2019 · Альбом · Giorgio Gaber
Релиз 40 Grandi Successi (Remastered)
40 Grandi Successi (Remastered)2019 · Альбом · Giorgio Gaber
Релиз Una Lettera
Una Lettera2018 · Альбом · Giorgio Gaber
Релиз Cantautorando Giorgio Gaber: La Balilla - EP
Cantautorando Giorgio Gaber: La Balilla - EP2018 · Альбом · Giorgio Gaber
Релиз Cantautorando Giorgio Gaber: Barbera e Champagne - EP
Cantautorando Giorgio Gaber: Barbera e Champagne - EP2018 · Альбом · Giorgio Gaber

Похожие артисты

Giorgio Gaber
Артист

Giorgio Gaber

Gabin
Артист

Gabin

St. Germain
Артист

St. Germain

Jokai
Артист

Jokai

Lea Aput
Артист

Lea Aput

Karuan
Артист

Karuan

Metin Yilmaz Kendal
Артист

Metin Yilmaz Kendal

La Lá
Артист

La Lá

Mei River
Артист

Mei River

Secret Night Gang
Артист

Secret Night Gang

Vinicio Capossela
Артист

Vinicio Capossela

The Bangas
Артист

The Bangas

David Watson
Артист

David Watson