Leonardo Bortolotto

Leonardo Bortolotto

Трек  ·  2013

Jane Morgan

Leonardo Bortolotto

Исполнитель

Leonardo Bortolotto

Трек Jane Morgan

#

Название

Альбом

1

Трек Jane Morgan

Jane Morgan

Leonardo Bortolotto

The Chillout Bar

3:36

Информация о правообладателе: Online Records

Другие альбомы артиста

Релиз Verdelot: Madrigals for 4 Voices
Verdelot: Madrigals for 4 Voices2021 · Альбом · Philippe Verdelot
Релиз Five Were Replaced - EP
Five Were Replaced - EP2019 · Сингл · Leonardo Bortolotto
Релиз Future Freak
Future Freak2016 · Альбом · Osvaldo Ursano
Релиз Awakening
Awakening2016 · Сингл · Leonardo Bortolotto
Релиз Asylum Revival
Asylum Revival2015 · Альбом · Leonardo Bortolotto
Релиз Off Shore
Off Shore2015 · Альбом · Leonardo Bortolotto
Релиз Abstract Message
Abstract Message2015 · Сингл · Leonardo Bortolotto
Релиз Malinga
Malinga2015 · Альбом · Leonardo Bortolotto
Релиз Chill Inside
Chill Inside2015 · Сингл · Leonardo Bortolotto
Релиз Pink House
Pink House2015 · Сингл · Leonardo Bortolotto
Релиз Dreaming of You
Dreaming of You2015 · Сингл · Leonardo Bortolotto
Релиз Double Dutch My Bus
Double Dutch My Bus2015 · Сингл · Leonardo Bortolotto
Релиз Techzisa
Techzisa2015 · Альбом · Leonardo Bortolotto
Релиз Black Fuse
Black Fuse2015 · Альбом · Leonardo Bortolotto
Релиз Kiss Me
Kiss Me2014 · Альбом · Osvaldo Ursano
Релиз Sit Down
Sit Down2014 · Сингл · Leonardo Bortolotto
Релиз Ecko
Ecko2014 · Сингл · Leonardo Bortolotto
Релиз Phonic Lab
Phonic Lab2014 · Альбом · Leonardo Bortolotto
Релиз Sliced Soul
Sliced Soul2012 · Сингл · Leonardo Bortolotto
Релиз Florid songs for cornetto around 1600: la Bella Minuta
Florid songs for cornetto around 1600: la Bella Minuta2011 · Альбом · Leonardo Bortolotto

