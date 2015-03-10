О нас

Другие альбомы артиста

Релиз Mahler - Sympnony No.7
Mahler - Sympnony No.72024 · Сингл · Sir John Barbirolli
Релиз Dvořák - Symphony No.8
Dvořák - Symphony No.82024 · Сингл · Sir John Barbirolli
Релиз Favourite Overtures
Favourite Overtures2024 · Сингл · Sir John Barbirolli
Релиз Grieg: Symphonic Dances, Op. 64
Grieg: Symphonic Dances, Op. 642024 · Сингл · Halle Orchestra
Релиз Grieg: Suite No. 1 from Peer Gynt, Two Elegiac Melodies
Grieg: Suite No. 1 from Peer Gynt, Two Elegiac Melodies2024 · Сингл · Halle Orchestra
Релиз Elgar · Symphony No.2
Elgar · Symphony No.22024 · Сингл · Sir John Barbirolli
Релиз Favourite Overtures
Favourite Overtures2023 · Сингл · Halle Orchestra
Релиз Grieg: Symphonic Dances, Op. 64
Grieg: Symphonic Dances, Op. 642023 · Сингл · Sir John Barbirolli
Релиз Grieg: Suite No. 1 from Peer Gynt, Two Elegiac Melodies
Grieg: Suite No. 1 from Peer Gynt, Two Elegiac Melodies2023 · Сингл · Sir John Barbirolli
Релиз Mozart: Piano Concerto No.27 in B-Flat Major K.595
Mozart: Piano Concerto No.27 in B-Flat Major K.5952023 · Сингл · Sir John Barbirolli
Релиз Overtures
Overtures2023 · Альбом · The Halle
Релиз Elgar from America, Vol. 3
Elgar from America, Vol. 32022 · Альбом · Sir Edward Elgar
Релиз Tristan und Isolde Act 2
Tristan und Isolde Act 22021 · Альбом · Рихард Вагнер
Релиз Mahler: Symphonies Nos. 1, 5, 6, 9 & Lieder
Mahler: Symphonies Nos. 1, 5, 6, 9 & Lieder2021 · Альбом · Sir John Barbirolli
Релиз Bruckner: Symphony No. 9 in D minor
Bruckner: Symphony No. 9 in D minor2021 · Альбом · BBC Northern Symphony Orchestra
Релиз Elgar: Symphony 2 & Enigma Variations
Elgar: Symphony 2 & Enigma Variations2021 · Альбом · Sir John Barbirolli
Релиз Rubbra: Symphony No. 5, Op. 63
Rubbra: Symphony No. 5, Op. 632021 · Альбом · Sir John Barbirolli
Релиз Mahler: Symphony No. 9 in D Major (Live)
Mahler: Symphony No. 9 in D Major (Live)2021 · Альбом · Gustav Mahler
Релиз Sibelius: The Complete Symphonies & Orchestral Works
Sibelius: The Complete Symphonies & Orchestral Works2021 · Альбом · Sir John Barbirolli
Релиз Delius: Appalachia & Brigg Fair
Delius: Appalachia & Brigg Fair2021 · Альбом · Sir John Barbirolli

