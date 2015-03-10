О нас

Информация о правообладателе: Art & Classic

Другие альбомы артиста

Релиз Festival Claude Debussy, Concert du 04/04/1962, Orchestre National de la RTF, D.E. Inghelbrecht (dir)
Festival Claude Debussy, Concert du 04/04/1962, Orchestre National de la RTF, D.E. Inghelbrecht (dir)2016 · Альбом · Claude Debussy
Релиз Poulenc - Debussy - Barraud - Balakirev, Concert du 20/11/1958, Orchestre National de la RTF, D. E. Ingelbreicht (dir), F. Poulenc (piano)
Poulenc - Debussy - Barraud - Balakirev, Concert du 20/11/1958, Orchestre National de la RTF, D. E. Ingelbreicht (dir), F. Poulenc (piano)2016 · Альбом · Orchestre National de la RTF
Релиз Bartok - V. d'Indy - Canteloube, Concert du 04/07/1957, Orchestre National de la RTF, D.E Ingelbrecht (dir)
Bartok - V. d'Indy - Canteloube, Concert du 04/07/1957, Orchestre National de la RTF, D.E Ingelbrecht (dir)2016 · Альбом · Orchestre National de la RTF
Релиз Mozart - Debussy - Fauré, Concert du 30/12/1954, Orchestre national, D.E. Inghelbrecht (dir)
Mozart - Debussy - Fauré, Concert du 30/12/1954, Orchestre national, D.E. Inghelbrecht (dir)2016 · Альбом · Orchestre National de la RTF
Релиз Bizet, Guiraud: Suite No. 1 extraite de Carmen - Gounod: Faust, extraits (Mono Version)
Bizet, Guiraud: Suite No. 1 extraite de Carmen - Gounod: Faust, extraits (Mono Version)2016 · Альбом · Orchestre Du Theatre Des Champs Elysees
Релиз Gounod: Faust, extraits (Mono Version)
Gounod: Faust, extraits (Mono Version)2016 · Альбом · London Philharmonic Orchestra
Релиз Ravel: Ma mère l'oye (Mono Version)
Ravel: Ma mère l'oye (Mono Version)2016 · Альбом · Orchestre Du Theatre Des Champs Elysees
Релиз Ravel: Ma mère l'oye, Rapsodie espagnole & Une barque sur l'océan (Mono Version)
Ravel: Ma mère l'oye, Rapsodie espagnole & Une barque sur l'océan (Mono Version)2016 · Альбом · Orchestre Du Theatre Des Champs Elysees
Релиз Berlioz: Le carnaval romain & Pièces orchestrales de La damnation de Faust (Mono Version)
Berlioz: Le carnaval romain & Pièces orchestrales de La damnation de Faust (Mono Version)2016 · Сингл · London Philharmonic Orchestra
Релиз Olympiade (Mono Version)
Olympiade (Mono Version)2015 · Сингл · Desire-Emile Inghelbrecht
Релиз Fauré: Pavane, Fileuse, Madrigal & Final de Shylock (Mono Version)
Fauré: Pavane, Fileuse, Madrigal & Final de Shylock (Mono Version)2015 · Сингл · Orchestre Du Theatre Des Champs Elysees
Релиз Delibes: Entractes et airs de danse extraits de Lakmé (Mono Version)
Delibes: Entractes et airs de danse extraits de Lakmé (Mono Version)2015 · Альбом · Desire-Emile Inghelbrecht
Релиз Inghelbrecht: La nursery, extraits des suites d'orchestre (Mono Version)
Inghelbrecht: La nursery, extraits des suites d'orchestre (Mono Version)2015 · Альбом · Orchestre Du Theatre Des Champs Elysees
Релиз Lalo: Symphonie espagnole & Rhapsodie norvégienne (Mono Version)
Lalo: Symphonie espagnole & Rhapsodie norvégienne (Mono Version)2015 · Альбом · Devy Erilh
Релиз Debussy: Ibéria (Mono Version)
Debussy: Ibéria (Mono Version)2015 · Сингл · Orchestre Du Theatre Des Champs Elysees
Релиз The Show Must Go On with Gabriel Fauré
The Show Must Go On with Gabriel Fauré2015 · Альбом · Desire-Emile Inghelbrecht
Релиз Grieg: Peer Gynt Suites Nos. 1 & 2, Extracts (Mono Version)
Grieg: Peer Gynt Suites Nos. 1 & 2, Extracts (Mono Version)2015 · Сингл · Desire-Emile Inghelbrecht
Релиз Debussy: Prélude à l'après-midi d'un faune, L. 86 (Mono Version)
Debussy: Prélude à l'après-midi d'un faune, L. 86 (Mono Version)2015 · Сингл · Fernand Dufrêne
Релиз Fauré: Requiem, extraits & Cantique de Jean Racine (Mono Version)
Fauré: Requiem, extraits & Cantique de Jean Racine (Mono Version)2015 · Сингл · Françoise Ogéas
Релиз Grieg: Peer Gynt Suites Nos. 1 & 2 (Mono Version)
Grieg: Peer Gynt Suites Nos. 1 & 2 (Mono Version)2015 · Альбом · Claudy Mas-Michel

