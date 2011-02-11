О нас

Isaura Garcia

Isaura Garcia

Трек  ·  2011

Meditacao (Remastered)

Isaura Garcia

Исполнитель

Isaura Garcia

Трек Meditacao (Remastered)

#

Название

Альбом

1

Трек Meditacao (Remastered)

Meditacao (Remastered)

Isaura Garcia

Chega de Saudade (Bossa Roots)

3:15

Информация о правообладателе: Jazz Work Records

Другие альбомы артиста

Релиз Flapping Wings
Flapping Wings2020 · Альбом · Isaura Garcia
Релиз Rooftop Storys
Rooftop Storys2018 · Альбом · Isaura Garcia
Релиз Express Yourself
Express Yourself2015 · Альбом · Isaura Garcia
Релиз Isaurinha Garcia 90 anos
Isaurinha Garcia 90 anos2013 · Альбом · Isaura Garcia
Релиз Água de Beber (45 Original Tracks Digitally Remastered)
Água de Beber (45 Original Tracks Digitally Remastered)2012 · Альбом · Walter Wanderley
Релиз Isaura Garcia
Isaura Garcia2012 · Альбом · Isaura Garcia
Релиз Estave Escrito
Estave Escrito2011 · Альбом · Isaura Garcia
Релиз Chico Buarque de Hollanda e Noel Rosa "Na Voz de Isaura Garcia"
Chico Buarque de Hollanda e Noel Rosa "Na Voz de Isaura Garcia"2006 · Альбом · Isaura Garcia
Релиз Ary Barroso e Billy Blanco " Na Voz de Isaura Garcia"
Ary Barroso e Billy Blanco " Na Voz de Isaura Garcia"2006 · Альбом · Isaura Garcia
Релиз Vamos Amar / a Snob
Vamos Amar / a Snob1966 · Сингл · Isaura Garcia
Релиз Eu Não Quero / Violão
Eu Não Quero / Violão1966 · Сингл · Isaura Garcia
Релиз Isaura Garcia
Isaura Garcia1961 · Альбом · Isaura Garcia
Релиз A Personalíssima
A Personalíssima1951 · Альбом · Isaura Garcia

