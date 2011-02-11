Информация о правообладателе: Jazz Work Records
Трек · 2011
Por Causa de Você
Другие альбомы артиста
Golden Hits2014 · Альбом · Helena De Lima
Revolta2014 · Альбом · Helena De Lima
The Music of Brazil/ Helena de Lima2009 · Альбом · Helena De Lima
Vale a Pena Ouvir Helena2006 · Альбом · Helena De Lima
Helena de Lima e a Banda da Polícia Militar do Estado da Guanabara1967 · Альбом · Helena De Lima
Máscara Negra / Mais um Triste Carnaval - Single1967 · Сингл · Helena De Lima
Pierrot Em 4 Tempos1966 · Альбом · Helena De Lima
De Helena de Lima Aos Seus Amigos1966 · Альбом · Helena De Lima
Parabéns, Rio / Oitavo Botequim1965 · Сингл · Helena De Lima
Outra Noite No Cangaceiro1965 · Альбом · Helena De Lima
Quando a Saudade Chegar1963 · Альбом · Helena De Lima
O Céu Que Vem de Você1962 · Альбом · Helena De Lima
Só1961 · Альбом · Helena De Lima