О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Radames Gnattali

Radames Gnattali

Трек  ·  2013

Saudade

Radames Gnattali

Исполнитель

Radames Gnattali

Трек Saudade

#

Название

Альбом

1

Трек Saudade

Saudade

Radames Gnattali

Bossa Nova Classics

3:00

Информация о правообладателе: Nana Records

Другие релизы артиста

Релиз Radamés Gnattali (Piano Works) [Roberto Szidon]
Radamés Gnattali (Piano Works) [Roberto Szidon]2024 · Альбом · Radames Gnattali
Релиз Brasiliana Nº 7 e 8
Brasiliana Nº 7 e 82023 · Альбом · Radamès Gnatalli
Релиз Sonata para Viola e Piano: I. Allegro
Sonata para Viola e Piano: I. Allegro2022 · Сингл · Radames Gnattali
Релиз Noites do Rio (Sinfonia do Rio de Janeiro)
Noites do Rio (Sinfonia do Rio de Janeiro)2022 · Альбом · Orquestra Lyrio Panicalli
Релиз Moto Contínuo
Moto Contínuo2022 · Альбом · Radames Gnattali
Релиз Uma rosa para o Pixinguinha
Uma rosa para o Pixinguinha2022 · Сингл · Radames Gnattali
Релиз Descendo o Morro
Descendo o Morro2021 · Альбом · Radamés Gnattali Qunitet
Релиз Doutores Em Samba (Remasterizado | 2020)
Doutores Em Samba (Remasterizado | 2020)2020 · Альбом · Billy Blanco
Релиз Doutores Em Samba (Remasterizado | 2020)
Doutores Em Samba (Remasterizado | 2020)2020 · Альбом · Billy Blanco
Релиз Radio Live in the 1940's
Radio Live in the 1940's2020 · Альбом · Radames Gnattali
Релиз Radio Live In The 1940's
Radio Live In The 1940's2020 · Альбом · Radames Gnattali
Релиз Guacyra
Guacyra2019 · Альбом · Radames Gnattali

Похожие артисты

Radames Gnattali
Артист

Radames Gnattali

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож