Avicii

Avicii

Трек  ·  2013

Fade Into Darkness (Vocal Radio Mix)

Avicii

Avicii

Трек Fade Into Darkness (Vocal Radio Mix)

Трек Fade Into Darkness (Vocal Radio Mix)

Fade Into Darkness (Vocal Radio Mix)

Avicii

Sirup Dance Anthems «America 2013»

3:18

Текст песни

Looking up there's always sky

Rest your head, I'll take you high

We won't fade into darkness

Won't let you fade into darkness

Why worry now? You'll be safe

Информация о правообладателе: Sirup
