Трек · 2013
Fade Into Darkness (Vocal Radio Mix)
324 лайка
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Sirup
Текст песни
Looking up there's always sky
Rest your head, I'll take you high
We won't fade into darkness
Won't let you fade into darkness
Why worry now? You'll be safe
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
Let's Ride Away (Dimitri Vangelis & Wyman Golden Era Mix)2025 · Сингл · Dimitri Vangelis
Let's Ride Away (MEDUZA For Tim Remix)2025 · Сингл · Avicii
Avicii Forever2025 · Альбом · Avicii
Forever Yours (Tim’s 2016 Ibiza Version)2025 · Сингл · Sandro Cavazza
Snus (Tony Romera Remix)2024 · Сингл · Tony Romera
Jailbait2023 · Альбом · Avicii
Malo (The Cube Guys Remix)2022 · Сингл · Avicii
Street Dancer (Sgt Slick's Discotizer 2022 Remix)2022 · Сингл · Avicii
My Feelings For You (Mark Knight Remix)2022 · Сингл · Avicii
My Feelings For You (Don Diablo Remix)2022 · Сингл · Avicii
Live A Life You Will Remember2021 · Альбом · Avicii
Forever Yours (Avicii Tribute)2020 · Сингл · Kygo