О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Mr. Acker Bilk

Mr. Acker Bilk

Трек  ·  2015

Stranger on the Shore

Mr. Acker Bilk

Исполнитель

Mr. Acker Bilk

Трек Stranger on the Shore

#

Название

Альбом

1

Трек Stranger on the Shore

Stranger on the Shore

Mr. Acker Bilk

Best Pop Hits 1962

2:47

Информация о правообладателе: 2015 masterpieces - biggest hits

Другие релизы артиста

Релиз To Be Loved (Forever)
To Be Loved (Forever)2020 · Альбом · Chubby Checker
Релиз Nature Boy
Nature Boy2018 · Альбом · Mr. Acker Bilk
Релиз Stranger on the Shore
Stranger on the Shore2018 · Альбом · Mr. Acker Bilk
Релиз La vie en rose
La vie en rose2018 · Альбом · Mr. Acker Bilk
Релиз My Way
My Way2018 · Альбом · Mr. Acker Bilk
Релиз Moon River
Moon River2018 · Альбом · Mr. Acker Bilk
Релиз Bottom of the Bottle
Bottom of the Bottle2017 · Альбом · Mr. Acker Bilk
Релиз Snake Rag
Snake Rag2017 · Альбом · Mr. Acker Bilk
Релиз Dixieland Jazz, Vol.3
Dixieland Jazz, Vol.32014 · Альбом · Mr. Acker Bilk
Релиз The Essential Tracks
The Essential Tracks2014 · Альбом · Mr. Acker Bilk
Релиз Stranger of the Shore (Mono Version)
Stranger of the Shore (Mono Version)2014 · Альбом · Mr. Acker Bilk
Релиз Stranger on the Shore
Stranger on the Shore2014 · Альбом · Mr. Acker Bilk

Похожие артисты

Mr. Acker Bilk
Артист

Mr. Acker Bilk

Geri Allen
Артист

Geri Allen

Francesco Buzzurro
Артист

Francesco Buzzurro

Jonas Holgersson
Артист

Jonas Holgersson

Maynard Ferguson & His Orchestra
Артист

Maynard Ferguson & His Orchestra

Philippe Saisse
Артист

Philippe Saisse

Bud Shank Quintet
Артист

Bud Shank Quintet

Steve Laury
Артист

Steve Laury

Frank Wess
Артист

Frank Wess

Pamela Williams
Артист

Pamela Williams

Urban Knights
Артист

Urban Knights

Jon Lucien
Артист

Jon Lucien

Doc Powell
Артист

Doc Powell