Al Jolson

Al Jolson

Трек  ·  2008

Swanee (From Sindbad)

Al Jolson

Исполнитель

Al Jolson

Трек Swanee (From Sindbad)

#

Название

Альбом

1

Трек Swanee (From Sindbad)

Swanee (From Sindbad)

Al Jolson

Summertime - Stars Are Singing Gershwin

1:58

Информация о правообладателе: Into U

Другие релизы артиста

Релиз April Showers
April Showers2023 · Сингл · Al Jolson
Релиз Lazy
Lazy2023 · Сингл · Al Jolson
Релиз Al Jolson
Al Jolson2022 · Альбом · Al Jolson
Релиз Good Evening Friends
Good Evening Friends2022 · Сингл · Al Jolson
Релиз Shine on Harvest Moon
Shine on Harvest Moon2021 · Альбом · Al Jolson
Релиз I'm Saving Up the Means to Get to New Orleans
I'm Saving Up the Means to Get to New Orleans2020 · Альбом · Charles A. Prince Orchestra
Релиз Asleep in the Deep, Parody
Asleep in the Deep, Parody2020 · Альбом · Walter B. Rogers Orchestra
Релиз Everybody Snap Your Fingers With Me
Everybody Snap Your Fingers With Me2020 · Альбом · Al Jolson
Релиз Blue Heaven
Blue Heaven2020 · Альбом · Paul Whiteman & His Orchestra
Релиз Some of These Years
Some of These Years2020 · Альбом · Paul Whiteman & His Orchestra
Релиз I'm Nuts About Screwy Music
I'm Nuts About Screwy Music2020 · Альбом · The Mills Blues Rhythm Band
Релиз Movin' Man, Don't Take My Baby Grand
Movin' Man, Don't Take My Baby Grand2020 · Альбом · Walter B. Rogers Orchestra

Похожие артисты

Al Jolson
Артист

Al Jolson

Buddy Guy
Артист

Buddy Guy

Ana Popovic
Артист

Ana Popovic

Bonnie Raitt
Артист

Bonnie Raitt

Blues Cousins
Артист

Blues Cousins

Santa Esmeralda
Артист

Santa Esmeralda

Mike Zito
Артист

Mike Zito

Joe Louis Walker
Артист

Joe Louis Walker

Milton Popovic
Артист

Milton Popovic

Alvin Lee
Артист

Alvin Lee

Vargas Blues Band
Артист

Vargas Blues Band

Chicken Shack
Артист

Chicken Shack

Levan Lomidze
Артист

Levan Lomidze