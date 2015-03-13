О нас

Brook Benton

Brook Benton

and

Dinah Washington

Трек  ·  2015

Baby (You Got What It Takes)

Brook Benton

Исполнитель

Brook Benton

Трек Baby (You Got What It Takes)

#

Название

Альбом

1

Трек Baby (You Got What It Takes)

Baby (You Got What It Takes)

Brook Benton

,

Dinah Washington

Best Pop Hits 1960

2:42

Информация о правообладателе: 2015 masterpieces - biggest hits

Другие релизы артиста

Релиз Brook Benton - Rainy Night in Georgia
Brook Benton - Rainy Night in Georgia2025 · Альбом · Brook Benton
Релиз Merry Christmas and A Happy New Year from Brook Benton
Merry Christmas and A Happy New Year from Brook Benton2023 · Сингл · Brook Benton
Релиз Love's That Way
Love's That Way2023 · Сингл · Brook Benton
Релиз Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Brook Benton
Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Brook Benton2023 · Сингл · Brook Benton
Релиз Music around the World by Brook Benton
Music around the World by Brook Benton2023 · Сингл · Brook Benton
Релиз Summer of Love with Brook Benton
Summer of Love with Brook Benton2022 · Сингл · Brook Benton
Релиз Two of a Kind: Brook Benton & Jerry Butler
Two of a Kind: Brook Benton & Jerry Butler2022 · Альбом · Brook Benton
Релиз The Best of Brook Benton
The Best of Brook Benton2022 · Альбом · Brook Benton
Релиз A Happy New Year
A Happy New Year2021 · Альбом · Brook Benton
Релиз When the Swallows come again
When the Swallows come again2021 · Альбом · Brook Benton
Релиз Lie to Me - Benton Singing Blues Plus Endlessly
Lie to Me - Benton Singing Blues Plus Endlessly2021 · Альбом · Brook Benton
Релиз Remastered Hits
Remastered Hits2021 · Альбом · Brook Benton

Похожие артисты

Brook Benton
Артист

Brook Benton

Connie Francis
Артист

Connie Francis

Etta James
Артист

Etta James

The Chordettes
Артист

The Chordettes

Ricky Nelson
Артист

Ricky Nelson

Patsy Cline
Артист

Patsy Cline

The Jordanaires
Артист

The Jordanaires

Harry Belafonte
Артист

Harry Belafonte

Neil Sedaka
Артист

Neil Sedaka

Buddy Holly & The Crickets
Артист

Buddy Holly & The Crickets

Nana'
Артист

Nana'

Bobby Lewis
Артист

Bobby Lewis

Nat "King" Cole
Артист

Nat "King" Cole