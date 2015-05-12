О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

João Gilberto

João Gilberto

Трек  ·  2015

Coisa Mais Linda

João Gilberto

Исполнитель

João Gilberto

Трек Coisa Mais Linda

#

Название

Альбом

1

Трек Coisa Mais Linda

Coisa Mais Linda

João Gilberto

Lifeworks - Joao Gilberto (The Platinum Edition)

2:51

Информация о правообладателе: Night & Day
Волна по треку
Волна по треку
Волна по треку

Волна по треку


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие релизы артиста

Релиз Focus on João Gilberto
Focus on João Gilberto2023 · Альбом · João Gilberto
Релиз Corcovado
Corcovado2023 · Альбом · João Gilberto
Релиз João Gilberto
João Gilberto2023 · Альбом · João Gilberto
Релиз Chega De Saudade
Chega De Saudade2023 · Альбом · João Gilberto
Релиз Chega De Saudade
Chega De Saudade2023 · Альбом · João Gilberto
Релиз O Amor, O Sorriso É A Flor
O Amor, O Sorriso É A Flor2023 · Альбом · João Gilberto
Релиз The Girl From Ipanema
The Girl From Ipanema2023 · Альбом · Astrud Gilberto
Релиз The Best Of Joao Gilberto
The Best Of Joao Gilberto2023 · Сингл · João Gilberto
Релиз The Greatest Hits
The Greatest Hits2023 · Сингл · João Gilberto
Релиз The Best Of Joao Gilberto
The Best Of Joao Gilberto2023 · Сингл · João Gilberto
Релиз The Girl From Ipanema
The Girl From Ipanema2023 · Сингл · João Gilberto
Релиз Joao Gilberto
Joao Gilberto2023 · Сингл · João Gilberto

Похожие артисты

João Gilberto
Артист

João Gilberto

Nat King Cole
Артист

Nat King Cole

Stan Getz
Артист

Stan Getz

Astrud Gilberto
Артист

Astrud Gilberto

Chet Baker
Артист

Chet Baker

Antônio Carlos Jobim
Артист

Antônio Carlos Jobim

Paul Desmond
Артист

Paul Desmond

Madeleine Peyroux
Артист

Madeleine Peyroux

Art Blakey
Артист

Art Blakey

Dizzy Gillespie
Артист

Dizzy Gillespie

Johnny Hartman
Артист

Johnny Hartman

Igor Butman
Артист

Igor Butman

Palle Danielsson
Артист

Palle Danielsson