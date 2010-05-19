Информация о правообладателе: North & South
Трек · 2010
Tahroja paperilla
#
Название
Альбом
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
Joulun lahja (Anna laulu lahjaksi)2019 · Сингл · Paula Koivuniemi
Elämästä2018 · Альбом · Paula Koivuniemi
Elämän nälkä2018 · Сингл · Paula Koivuniemi
Äiti2018 · Сингл · Paula Koivuniemi
Eilen kun mä tiennyt en (feat. Vesa-Matti Loiri)2016 · Сингл · Paula Koivuniemi
Duetot2016 · Альбом · Paula Koivuniemi
Oma tie (feat. Toni Wirtanen)2016 · Сингл · Paula Koivuniemi
Tänään lähtee (feat. Elastinen)2016 · Сингл · Elastinen
Vain elämää2015 · Альбом · Paula Koivuniemi
Missä muruseni on2014 · Сингл · Paula Koivuniemi
Joutsenet2014 · Сингл · Paula Koivuniemi
Kun joulu on2013 · Альбом · Paula Koivuniemi