О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Kernel Dutch

Kernel Dutch

Трек  ·  2014

Russia Writes the Same (Original Mix)

Kernel Dutch

Исполнитель

Kernel Dutch

Трек Russia Writes the Same (Original Mix)

#

Название

Альбом

1

Трек Russia Writes the Same (Original Mix)

Russia Writes the Same (Original Mix)

Kernel Dutch

Brisk Compilation 004

4:11

Информация о правообладателе: Brisk Records

Другие релизы артиста

Релиз House Life (feat. Dj Anton Kholodov)
House Life (feat. Dj Anton Kholodov)2020 · Сингл · Kernel Dutch
Релиз House Life
House Life2019 · Сингл · Kernel Dutch
Релиз Essentials, Vol. 4
Essentials, Vol. 42016 · Альбом · Kernel Dutch
Релиз Russia Writes the Same
Russia Writes the Same2015 · Сингл · Kernel Dutch
Релиз If You Wanna Dance
If You Wanna Dance2014 · Сингл · Kernel Dutch
Релиз Resonance
Resonance2013 · Сингл · Kernel Dutch
Релиз J.O.
J.O.2013 · Сингл · Kernel Dutch
Релиз Russia Writes The Same
Russia Writes The Same2013 · Сингл · Kernel Dutch
Релиз Russia Writes the Same
Russia Writes the Same2013 · Сингл · Kernel Dutch

Похожие артисты

Kernel Dutch
Артист

Kernel Dutch

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож