О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Copyandpaste

Copyandpaste

Трек  ·  2014

The Champion (Original Mix)

Copyandpaste

Исполнитель

Copyandpaste

Трек The Champion (Original Mix)

#

Название

Альбом

1

Трек The Champion (Original Mix)

The Champion (Original Mix)

Copyandpaste

Genesis

9:18

Информация о правообладателе: Initium Recordings

Другие релизы артиста

Релиз Cosmic Transition
Cosmic Transition2021 · Альбом · Section303
Релиз Be Yourself
Be Yourself2021 · Сингл · Copyandpaste
Релиз Colors
Colors2020 · Сингл · Copyandpaste
Релиз Close Your Eyes
Close Your Eyes2020 · Сингл · Copyandpaste
Релиз Melodic Noise
Melodic Noise2019 · Сингл · Copyandpaste
Релиз Back To Me
Back To Me2019 · Сингл · Lost in Space
Релиз Lose My Mind
Lose My Mind2018 · Сингл · Copyandpaste
Релиз Diamonds
Diamonds2018 · Сингл · Lost in Space
Релиз Discotek
Discotek2018 · Сингл · Copyandpaste
Релиз Take 2
Take 22017 · Сингл · Copyandpaste
Релиз The Return
The Return2017 · Сингл · Copyandpaste
Релиз Heavy Nation
Heavy Nation2016 · Альбом · Copyandpaste

Похожие артисты

Copyandpaste
Артист

Copyandpaste

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож