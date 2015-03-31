О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Duke Ellington

Duke Ellington

Трек  ·  2015

Got A Date With An Angel

1 лайк

Duke Ellington

Исполнитель

Duke Ellington

Трек Got A Date With An Angel

#

Название

Альбом

1

Трек Got A Date With An Angel

Got A Date With An Angel

Duke Ellington

Jazz & Limousines by Duke Ellington, Vol. 2

2:25

Информация о правообладателе: Jazz & Limousines

Другие релизы артиста

Релиз Recording Together For The First Time
Recording Together For The First Time2024 · Альбом · Louis Armstrong
Релиз There's No Business Like Show Business with Duke Ellington, Vol. 4
There's No Business Like Show Business with Duke Ellington, Vol. 42024 · Сингл · Duke Ellington
Релиз There's No Business Like Show Business with Duke Ellington, Vol. 3
There's No Business Like Show Business with Duke Ellington, Vol. 32024 · Сингл · Duke Ellington
Релиз There's No Business Like Show Business with Duke Ellington, Vol. 2
There's No Business Like Show Business with Duke Ellington, Vol. 22024 · Сингл · Duke Ellington
Релиз There's No Business Like Show Business with Duke Ellington, Vol. 1
There's No Business Like Show Business with Duke Ellington, Vol. 12024 · Сингл · Duke Ellington
Релиз Creole Love Call
Creole Love Call2023 · Альбом · Duke Ellington
Релиз Merry Christmas and A Happy New Year from Duke Ellington, Vol. 2
Merry Christmas and A Happy New Year from Duke Ellington, Vol. 22023 · Сингл · Duke Ellington
Релиз Merry Christmas and A Happy New Year from Duke Ellington, Vol. 1
Merry Christmas and A Happy New Year from Duke Ellington, Vol. 12023 · Сингл · Duke Ellington
Релиз Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Duke Ellington, Vol. 2
Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Duke Ellington, Vol. 22023 · Сингл · Duke Ellington
Релиз They all played: W.C. Handy's St. Louis Blues
They all played: W.C. Handy's St. Louis Blues2023 · Альбом · Nat King Cole
Релиз Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Duke Ellington, Vol. 1
Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Duke Ellington, Vol. 12023 · Сингл · Duke Ellington
Релиз JazzOmatic, Vol. 2
JazzOmatic, Vol. 22023 · Сингл · Duke Ellington

Похожие артисты

Duke Ellington
Артист

Duke Ellington

Bill Evans
Артист

Bill Evans

Astrud Gilberto
Артист

Astrud Gilberto

The Oscar Peterson Trio
Артист

The Oscar Peterson Trio

João Gilberto
Артист

João Gilberto

John Coltrane
Артист

John Coltrane

Diana Krall
Артист

Diana Krall

Oscar Peterson
Артист

Oscar Peterson

Miles Davis
Артист

Miles Davis

Herbie Hancock
Артист

Herbie Hancock

Bill Evans Trio
Артист

Bill Evans Trio

Wes Montgomery
Артист

Wes Montgomery

Melody Gardot
Артист

Melody Gardot