Muddy Waters

Muddy Waters

Трек  ·  2015

I Want to Be Loved

Muddy Waters

Исполнитель

Muddy Waters

Трек I Want to Be Loved

Название

Альбом

1

Трек I Want to Be Loved

I Want to Be Loved

Muddy Waters

All Night in Music

2:42

Информация о правообладателе: Underground Inside Records

Другие релизы артиста

Релиз „Rollin’ Stone“
„Rollin’ Stone“2025 · Альбом · Muddy Waters
Релиз „Blues Masters“ Vol. 21 - Muddy Waters
„Blues Masters“ Vol. 21 - Muddy Waters2025 · Альбом · Muddy Waters
Релиз Muddy Waters - Black'N'Blues
Muddy Waters - Black'N'Blues2024 · Альбом · Muddy Waters
Релиз At Newport
At Newport2023 · Альбом · Muddy Waters
Релиз Merry Christmas and A Happy New Year from Muddy Waters, Vol. 2
Merry Christmas and A Happy New Year from Muddy Waters, Vol. 22023 · Сингл · Muddy Waters
Релиз Merry Christmas and A Happy New Year from Muddy Waters, Vol. 1
Merry Christmas and A Happy New Year from Muddy Waters, Vol. 12023 · Сингл · Muddy Waters
Релиз No Music, No Life
No Music, No Life2023 · Альбом · Benny Goodman
Релиз Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Muddy Waters, Vol. 2
Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Muddy Waters, Vol. 22023 · Альбом · Muddy Waters
Релиз I Just Want to Make Love to You
I Just Want to Make Love to You2023 · Альбом · Muddy Waters
Релиз Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Muddy Waters, Vol. 1
Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Muddy Waters, Vol. 12023 · Альбом · Muddy Waters
Релиз Easy Rider
Easy Rider2023 · Альбом · Muddy Waters
Релиз Music around the World by Muddy Waters, Vol. 2
Music around the World by Muddy Waters, Vol. 22023 · Сингл · Muddy Waters

Похожие артисты

Muddy Waters
Артист

Muddy Waters

Bo Diddley
Артист

Bo Diddley

Bonnie Raitt
Артист

Bonnie Raitt

John Lee Hooker
Артист

John Lee Hooker

Frank Fiedler
Артист

Frank Fiedler

Buddy Guy
Артист

Buddy Guy

Howlin' Wolf
Артист

Howlin' Wolf

Willie Dixon
Артист

Willie Dixon

Dirko Juchem
Артист

Dirko Juchem

Keb' Mo'
Артист

Keb' Mo'

Blues Delight
Артист

Blues Delight

Andy Irvine
Артист

Andy Irvine

Elmore James
Артист

Elmore James