О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Don Lang

Don Lang

Трек  ·  2014

Rock 'n' Roll Blues (Remastered)

Don Lang

Исполнитель

Don Lang

Трек Rock 'n' Roll Blues (Remastered)

#

Название

Альбом

1

Трек Rock 'n' Roll Blues (Remastered)

Rock 'n' Roll Blues (Remastered)

Don Lang

British Beat & Rock'n'Roll (100 Original Recordings)

2:34

Информация о правообладателе: Hoogan Records

Другие релизы артиста

Релиз Frantic Rockin' Sounds
Frantic Rockin' Sounds2015 · Альбом · Don Lang
Релиз Frantic: The Don Lang Story, Pt. 1
Frantic: The Don Lang Story, Pt. 12015 · Альбом · Don Lang
Релиз A Hoot and a Holler: The Don Lang Story, Pt. 3
A Hoot and a Holler: The Don Lang Story, Pt. 32015 · Альбом · Don Lang
Релиз Six Five Hand Jive: The Don Lang Story, Pt. 2
Six Five Hand Jive: The Don Lang Story, Pt. 22015 · Альбом · Don Lang
Релиз Witch Doctor (Mono Version)
Witch Doctor (Mono Version)2014 · Сингл · Don Lang
Релиз A Hoot an' a Holler (Mono Version)
A Hoot an' a Holler (Mono Version)2014 · Альбом · Don Lang
Релиз Top Twenty Twists
Top Twenty Twists2013 · Альбом · Don Lang
Релиз My Friend the Witchdoctor
My Friend the Witchdoctor2012 · Альбом · Don Lang
Релиз 20 Twists!
20 Twists!1962 · Альбом · Don Lang
Релиз A Hoot an' a Holler
A Hoot an' a Holler1960 · Альбом · Don Lang
Релиз Witch Doctor
Witch Doctor1958 · Альбом · Don Lang
Релиз Rock, Rock, Rock!!
Rock, Rock, Rock!!1956 · Альбом · Don Lang

Похожие артисты

Don Lang
Артист

Don Lang

Bobby Rydell
Артист

Bobby Rydell

Johnny Cymbal
Артист

Johnny Cymbal

Orchester Johnny Marian
Артист

Orchester Johnny Marian

Rudy Green
Артист

Rudy Green

Don Lang And His Frantic Five
Артист

Don Lang And His Frantic Five

Buddy Lowe
Артист

Buddy Lowe

the Steelmen
Артист

the Steelmen

Timmie Rogers
Артист

Timmie Rogers

Howard Biggs Orchestra
Артист

Howard Biggs Orchestra

Dong Lang
Артист

Dong Lang

Whyfye
Артист

Whyfye

Bobby Rydell & Chubby Checker
Артист

Bobby Rydell & Chubby Checker