Информация о правообладателе: Sector Records

Другие релизы артиста

Релиз Music Is the Answer
Music Is the Answer2017 · Альбом · Richard Burton
Релиз Under Milkwood
Under Milkwood2015 · Сингл · Dylan Thomas
Релиз Richard Burton Reads John Donne
Richard Burton Reads John Donne2014 · Альбом · Herbert Marshall
Релиз Camelot (Original Broadway Cast)
Camelot (Original Broadway Cast)2014 · Альбом · Richard Burton
Релиз Dylan Thomas: Under Milk Wood Read by Richard Burton, Pt. 1
Dylan Thomas: Under Milk Wood Read by Richard Burton, Pt. 12013 · Сингл · Richard Burton
Релиз Under Milk Wood
Under Milk Wood2013 · Альбом · Richard Burton
Релиз Becket (Dialogue Highlights)
Becket (Dialogue Highlights)2013 · Альбом · Richard Burton
Релиз Under Milk Wood
Under Milk Wood2013 · Альбом · Richard Burton
Релиз Ghostly Poetry
Ghostly Poetry2012 · Альбом · Richard Burton
Релиз Legendary Scenes from Shakespeare
Legendary Scenes from Shakespeare2012 · Альбом · Richard Burton
Релиз Richard Burton Poetry Collection - Volume 2
Richard Burton Poetry Collection - Volume 22012 · Альбом · Richard Burton
Релиз Richard Burton Reads The Rape of Lucrece
Richard Burton Reads The Rape of Lucrece2011 · Сингл · Richard Burton

