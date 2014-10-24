О нас

Информация о правообладателе: Pony Music

Другие релизы артиста

Релиз Green Edition - Haydn: Divertimento, Hob. II:46 & The 13 Part-Songs
Green Edition - Haydn: Divertimento, Hob. II:46 & The 13 Part-Songs2016 · Альбом · Stuttgart Wind Quintet
Релиз Blue Edition - Haydn: Divertimento, Hob. II:46 & Symphony No. 59 "Fire"
Blue Edition - Haydn: Divertimento, Hob. II:46 & Symphony No. 59 "Fire"2016 · Альбом · Stuttgart Wind Quintet
Релиз Classical Selection - Haydn: Quattro piccoli concerti
Classical Selection - Haydn: Quattro piccoli concerti2015 · Альбом · Stuttgart Wind Quintet
Релиз Mozart & Beethoven: Quintets for Piano and Wind Instruments
Mozart & Beethoven: Quintets for Piano and Wind Instruments1991 · Альбом · Dennis Russel Davies

