Информация о правообладателе: Pony Music

Другие релизы артиста

Релиз Schubert: Piano Quintet in A Major "Trout" - Mendelssohn: String Octet in E-Flat Major
Schubert: Piano Quintet in A Major "Trout" - Mendelssohn: String Octet in E-Flat Major2019 · Альбом · Henschel Quartet
Релиз Trojahn: String Quartets
Trojahn: String Quartets2013 · Альбом · Manfred Trojahn
Релиз String Quartets: Schulhoff - Sibelius - Janáček
String Quartets: Schulhoff - Sibelius - Janáček2013 · Альбом · Henschel Quartet
Релиз Beethoven: String Quartets Nos. 6 & 12
Beethoven: String Quartets Nos. 6 & 122005 · Сингл · Henschel Quartet
Релиз Mendelssohn: Complete String Quartets
Mendelssohn: Complete String Quartets2005 · Сингл · Henschel Quartet
Релиз Mendelssohn: String Quartets Op. 44 Nos. 1/2 & Op. 81
Mendelssohn: String Quartets Op. 44 Nos. 1/2 & Op. 812005 · Сингл · Henschel Quartet
Релиз Mendelssohn: String Quartets Op. 13 & Op. 44 No. 3
Mendelssohn: String Quartets Op. 13 & Op. 44 No. 32004 · Сингл · Henschel Quartet
Релиз Mendelssohn: String Quartets Op. 12 & Op. 80
Mendelssohn: String Quartets Op. 12 & Op. 802003 · Сингл · Henschel Quartet
Релиз Schubert: Winterreise, Op. 89, D. 911 (Arr. J. Josef for Tenor & String Quartet)
Schubert: Winterreise, Op. 89, D. 911 (Arr. J. Josef for Tenor & String Quartet)2002 · Альбом · Franz Schubert
Релиз Ginastera: String Quartets Nos. 1 & 2
Ginastera: String Quartets Nos. 1 & 21999 · Сингл · Henschel Quartet
Релиз Schubert: String Quartets Nos. 10 & 14, "Der Tod und das Mädchen"
Schubert: String Quartets Nos. 10 & 14, "Der Tod und das Mädchen"1997 · Сингл · Henschel Quartet
Релиз Mendelssohn: String Quartets Nos. 3 & 4, Op. 44
Mendelssohn: String Quartets Nos. 3 & 4, Op. 441997 · Альбом · Henschel Quartet

