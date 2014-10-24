Информация о правообладателе: Pony Music
Трек · 2014
String Quartet in D Major, Hob. III:63, Op. 64 No. 5 "Lark": I. Allegro moderato
Другие релизы артиста
Schubert: Piano Quintet in A Major "Trout" - Mendelssohn: String Octet in E-Flat Major2019 · Альбом · Henschel Quartet
Trojahn: String Quartets2013 · Альбом · Manfred Trojahn
String Quartets: Schulhoff - Sibelius - Janáček2013 · Альбом · Henschel Quartet
Beethoven: String Quartets Nos. 6 & 122005 · Сингл · Henschel Quartet
Mendelssohn: Complete String Quartets2005 · Сингл · Henschel Quartet
Mendelssohn: String Quartets Op. 44 Nos. 1/2 & Op. 812005 · Сингл · Henschel Quartet
Mendelssohn: String Quartets Op. 13 & Op. 44 No. 32004 · Сингл · Henschel Quartet
Mendelssohn: String Quartets Op. 12 & Op. 802003 · Сингл · Henschel Quartet
Schubert: Winterreise, Op. 89, D. 911 (Arr. J. Josef for Tenor & String Quartet)2002 · Альбом · Franz Schubert
Ginastera: String Quartets Nos. 1 & 21999 · Сингл · Henschel Quartet
Schubert: String Quartets Nos. 10 & 14, "Der Tod und das Mädchen"1997 · Сингл · Henschel Quartet
Mendelssohn: String Quartets Nos. 3 & 4, Op. 441997 · Альбом · Henschel Quartet