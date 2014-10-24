О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Martin Galling

Martin Galling

Трек  ·  2014

3 Minuets, BWV 841-843: No. 1 in G Major, BWV 841 - No. 2 in G Major, BWV 842 - No. 3 in G Major, BWV 842

Martin Galling

Исполнитель

Martin Galling

Трек 3 Minuets, BWV 841-843: No. 1 in G Major, BWV 841 - No. 2 in G Major, BWV 842 - No. 3 in G Major, BWV 842

#

Название

Альбом

1

Трек 3 Minuets, BWV 841-843: No. 1 in G Major, BWV 841 - No. 2 in G Major, BWV 842 - No. 3 in G Major, BWV 842

3 Minuets, BWV 841-843: No. 1 in G Major, BWV 841 - No. 2 in G Major, BWV 842 - No. 3 in G Major, BWV 842

Martin Galling

The Signature Series: Johann Sebastian Bach (Masterpieces from the Genius Composer)

5:04

Информация о правообладателе: Pony Music

Другие релизы артиста

Релиз Georg Benda - Sonatas for Piano
Georg Benda - Sonatas for Piano2021 · Сингл · Martin Galling
Релиз Blue Edition - Mozart: Symphony No. 36 "Linz Symphony" & Piano Concerto No. 8 "Lützow"
Blue Edition - Mozart: Symphony No. 36 "Linz Symphony" & Piano Concerto No. 8 "Lützow"2021 · Альбом · Philharmonia Hungarica
Релиз Red Edition - Mozart: Piano Concerto No. 6 & Serenade No. 9 "Posthorn Serenade"
Red Edition - Mozart: Piano Concerto No. 6 & Serenade No. 9 "Posthorn Serenade"2020 · Альбом · Martin Galling
Релиз Yellow Edition - Mozart: Rondo No. 1 & Piano Concertos Nos. 3, 4 & 21, K. 467
Yellow Edition - Mozart: Rondo No. 1 & Piano Concertos Nos. 3, 4 & 21, K. 4672020 · Альбом · Svetlana Stanceva
Релиз Yellow Edition - Mozart: Piano Concertos Nos. 1, 2 & 21 - Rondo No. 1, K. 485
Yellow Edition - Mozart: Piano Concertos Nos. 1, 2 & 21 - Rondo No. 1, K. 4852020 · Альбом · Svetlana Stanceva
Релиз Yellow Edition - Mozart: Piano Concertos Nos. 3, 4 & 20
Yellow Edition - Mozart: Piano Concertos Nos. 3, 4 & 202020 · Альбом · Svetlana Stanceva
Релиз Yellow Edition - Mozart: Piano Concertos Nos. 1, 2 & 20
Yellow Edition - Mozart: Piano Concertos Nos. 1, 2 & 202020 · Альбом · Svetlana Stanceva
Релиз Blue Edition - Mozart: Piano Concerto No. 6 & Vesperae solennes de confessore, K. 339
Blue Edition - Mozart: Piano Concerto No. 6 & Vesperae solennes de confessore, K. 3392020 · Альбом · Martin Galling
Релиз Red Edition - Mozart: Symphonies Nos. 32, 33 & Piano Concerto No. 8, K. 246
Red Edition - Mozart: Symphonies Nos. 32, 33 & Piano Concerto No. 8, K. 2462017 · Альбом · Günter Kehr
Релиз Red Edition - Mozart: Symphony No. 31 "Paris Symphony" & Piano Concerto No. 8 "Lützow"
Red Edition - Mozart: Symphony No. 31 "Paris Symphony" & Piano Concerto No. 8 "Lützow"2017 · Альбом · Martin Galling
Релиз Green Edition - Mozart: "Salzburg Symphonies Nos. 1, 2" & Piano Concerti Nos. 1, 2
Green Edition - Mozart: "Salzburg Symphonies Nos. 1, 2" & Piano Concerti Nos. 1, 22017 · Альбом · Hermann Abel
Релиз Green Edition - Mozart: Piano Concerti Nos. 3, 4 & "A Little Night Music", K. 525
Green Edition - Mozart: Piano Concerti Nos. 3, 4 & "A Little Night Music", K. 5252017 · Альбом · Hermann Abel

Похожие артисты

Martin Galling
Артист

Martin Galling

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож