Информация о правообладателе: Pony Music

Другие релизы артиста

Релиз The Romantic Baroque Violin
The Romantic Baroque Violin2019 · Альбом · Aaron Rosand
Релиз Orange Edition - Debussy & Ravel: Le roi Lear, L. 107 & Tzigane, M. 76
Orange Edition - Debussy & Ravel: Le roi Lear, L. 107 & Tzigane, M. 762016 · Альбом · Aaron Rosand
Релиз Orange Edition - Ravel & Debussy: Boléro & La boîte à joujoux
Orange Edition - Ravel & Debussy: Boléro & La boîte à joujoux2016 · Альбом · Rolf Reinhardt
Релиз Pièces pour violon et orchestre (Mono Version)
Pièces pour violon et orchestre (Mono Version)2016 · Сингл · Aaron Rosand
Релиз Sarasate, Tchaikovsky & Sibelius: Pièces pour violon et orchestre (Stereo Version)
Sarasate, Tchaikovsky & Sibelius: Pièces pour violon et orchestre (Stereo Version)2016 · Альбом · Aaron Rosand
Релиз Sarasate, Tchaikovsky & Sibelius: Pièces pour violon et orchestre (Mono Version)
Sarasate, Tchaikovsky & Sibelius: Pièces pour violon et orchestre (Mono Version)2016 · Альбом · Aaron Rosand
Релиз Sarasate: Airs bohémiens - Tchaikovsky: Sérénade mélancolique (Mono Version)
Sarasate: Airs bohémiens - Tchaikovsky: Sérénade mélancolique (Mono Version)2015 · Сингл · Aaron Rosand
Релиз Tchaikovsky: Overture 1812, Piano Concerto No. 1, Sérénade mélancolique & Symphonie No. 4 (Mono Version)
Tchaikovsky: Overture 1812, Piano Concerto No. 1, Sérénade mélancolique & Symphonie No. 4 (Mono Version)2015 · Альбом · Felicja Blumental
Релиз Blue Edition - Ravel: Boléro, M. 81
Blue Edition - Ravel: Boléro, M. 812015 · Альбом · Radio Symphonieorchester Ljubljana
Релиз Classical Selection - Ravel und Debussy
Classical Selection - Ravel und Debussy2015 · Альбом · Werner Haas
Релиз Chausson: Poem for Violin and Orchestra, Op. 25, Olivier Charlier vs. Aaron Rosand (Compare 2 Versions)
Chausson: Poem for Violin and Orchestra, Op. 25, Olivier Charlier vs. Aaron Rosand (Compare 2 Versions)2014 · Сингл · Olivier Charlier
Релиз Discover Rimsky-Korsakov
Discover Rimsky-Korsakov2014 · Альбом · Aaron Rosand

