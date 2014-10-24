Информация о правообладателе: Pony Music
Трек · 2014
Sonata for Flute in A Minor, BWV 1013: I. Allemande
Другие релизы артиста
Orange Edition - Debussy: Jeux, poème dansé, L. 126 & Le roi Lear, L. 1072016 · Альбом · Radio Luxembourg Symphony Orchestra
Orange Edition - Debussy: La mer & Arabesques2016 · Альбом · ORF Symphony Orchestra
Blue Edition - Ravel & Debussy: La mer, trois esquisses symphoniques, L. 1092015 · Альбом · ORF Symphony Orchestra
Debussy - Suite Bergamasque2015 · Альбом · Peter Schmalfuss
Los Grandes de la Musica Clasica - Claude Debussy Vol. 32015 · Альбом · Peter Schmalfuss
Debussy: Suite bergamasque, L. 75, Prélude à l'après-midi d'un faune, L. 86, Children's Corner, L. 113 & Syrinx, L. 1292015 · Альбом · Orchestre Radio-Symphonique Paris
Classical Selection - Ravel und Debussy2015 · Альбом · Werner Haas
Debussy: Syrinx for Solo Flute, L. 129 (Digitally Remastered)2013 · Сингл · Jadwiga Kotnowska