О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Klaus-Peter Hahn

Klaus-Peter Hahn

Трек  ·  2014

Suite for Violoncello Solo No. 1 in G Major, BWV 1007: II. Allemande

1 лайк

Klaus-Peter Hahn

Исполнитель

Klaus-Peter Hahn

Трек Suite for Violoncello Solo No. 1 in G Major, BWV 1007: II. Allemande

#

Название

Альбом

1

Трек Suite for Violoncello Solo No. 1 in G Major, BWV 1007: II. Allemande

Suite for Violoncello Solo No. 1 in G Major, BWV 1007: II. Allemande

Klaus-Peter Hahn

The Signature Series: Johann Sebastian Bach (Masterpieces from the Genius Composer)

4:23

Информация о правообладателе: Pony Music

Другие релизы артиста

Релиз The Sleeping Beauty, Op. 66 (Classical Masterpieces)
The Sleeping Beauty, Op. 66 (Classical Masterpieces)2023 · Сингл · Radio Symphony Orchestra Moscow
Релиз Materpieces (Nutcracker)
Materpieces (Nutcracker)2023 · Альбом · Klaus-Peter Hahn
Релиз Swanlake, Op. 20 (Classical Masterpieces)
Swanlake, Op. 20 (Classical Masterpieces)2023 · Альбом · Radio Symphony Orchestra Moscow
Релиз Silence, Vol. 2
Silence, Vol. 22023 · Альбом · Various Artists
Релиз Best of Classics
Best of Classics2019 · Альбом · The Academy of St. Martin in the Fields
Релиз Romance - Romantic Classic 1
Romance - Romantic Classic 12019 · Альбом · The Academy of St. Martin in the Fields
Релиз Romance 2
Romance 22019 · Альбом · Various Artists
Релиз Inspiration Classic
Inspiration Classic2019 · Альбом · State Radio- and Television Symphony Orchestra Moscow
Релиз Inspiration Classic
Inspiration Classic2019 · Альбом · Klaus-Peter Hahn
Релиз Best of Tchaikovsky
Best of Tchaikovsky2019 · Альбом · Пётр Ильич Чайковский
Релиз Tchaikovsky: Russian Ballet
Tchaikovsky: Russian Ballet2018 · Альбом · Пётр Ильич Чайковский
Релиз Orange Edition - Mozart: Symphony No. 54, K. Anh. 216 & Serenade No. 4, K. 203
Orange Edition - Mozart: Symphony No. 54, K. Anh. 216 & Serenade No. 4, K. 2032016 · Альбом · Kamil Sreter

Похожие артисты

Klaus-Peter Hahn
Артист

Klaus-Peter Hahn

Berliner Philharmoniker
Артист

Berliner Philharmoniker

Alberto Lizzio
Артист

Alberto Lizzio

Mozart Festival Orchestra
Артист

Mozart Festival Orchestra

Richard Bonynge
Артист

Richard Bonynge

London Philharmonic Orchestra
Артист

London Philharmonic Orchestra

Валерий Абисалович Гергиев
Артист

Валерий Абисалович Гергиев

Konzerthaus Kammerorchester Berlin
Артист

Konzerthaus Kammerorchester Berlin

André de Ridder
Артист

André de Ridder

Sir Neville Marriner
Артист

Sir Neville Marriner

The Academy of St. Martin in the Fields
Артист

The Academy of St. Martin in the Fields

Raphael Alpermann
Артист

Raphael Alpermann

Philharmonia Orchestra
Артист

Philharmonia Orchestra