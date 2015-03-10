Трек · 2015
Ninna Nanna
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Night & Day
Текст песни
Ulie ci tene ulie... ulie ci tene ulie...
Ninna nanna beddru miu
Dormi, dormi, nu chiangire, ninna nanna
Ca bedda 'sta cirasa ca ognunu se ole vasa, ninna nanna
Чтобы увидеть полный текст,
Другие релизы артиста
L'amore E L'Allegria2025 · Альбом · Domenico Modugno
Ritratto di Domenico Modugno, Vol. 32023 · Альбом · Domenico Modugno
Merry Christmas and A Happy New Year from Domenico Modugno2023 · Сингл · Domenico Modugno
Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Domenico Modugno2023 · Сингл · Domenico Modugno
Music around the World by Domenico Modugno2023 · Сингл · Domenico Modugno
Volare2023 · Сингл · Antonio Cotardo
Greatest Songs2022 · Альбом · Domenico Modugno
1971 Recording Session2021 · Альбом · Domenico Modugno
Domenico Modugno - Vintage Sounds2021 · Альбом · Domenico Modugno
Canzoni imperdibili2021 · Альбом · Domenico Modugno
Una serata con Modugno2021 · Альбом · Domenico Modugno
Domenico Modugno - Vintage Cafè2020 · Альбом · Domenico Modugno