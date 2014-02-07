Информация о правообладателе: Hoogan Records
Трек · 2014
If It's Money You Need (Remastered)
Другие релизы артиста
Reggae Serenade: The Singles Collection 1972-19792025 · Альбом · Laurel Aitken
Bennison Joy Hop2023 · Альбом · Laurel Aitken
Best Ska and Reggae Songs: Laurel Aitken2023 · Альбом · Laurel Aitken
Laurel Aitken & Friends2023 · Альбом · Laurel Aitken
Jamaica, birthplace of Ska and Reggae 8 Vol. 1961-1962 Vol. 5 : Laurel Aitken "The Godfather of Ska"2023 · Альбом · Laurel Aitken
Shoeshine Boy2023 · Сингл · Laurel Aitken
The Origins of Ska2021 · Альбом · Laurel Aitken
The Blue Beat Label 60 Year Celebration Single2020 · Альбом · Marcus Upbeat
Skinhead Train: The Complete Singles Collection 1969-19702020 · Альбом · Laurel Aitken
Laurel Aitken & Friends2018 · Альбом · Laurel Aitken
The Greatest Hits Collection - Laurel Aitken & Carol Campbell2015 · Альбом · Carol Campbell
Legends of Ska - Three Classic Artists2015 · Альбом · Al T. Joe