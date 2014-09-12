О нас

Alfred Brendel

Alfred Brendel

Трек  ·  2014

Piano Sonata No. 14, Op. 27 No. 2 "Moonlight": I. Adagio sostenuto

Alfred Brendel

Исполнитель

Alfred Brendel

Трек Piano Sonata No. 14, Op. 27 No. 2 "Moonlight": I. Adagio sostenuto

#

Название

Альбом

1

Трек Piano Sonata No. 14, Op. 27 No. 2 "Moonlight": I. Adagio sostenuto

Piano Sonata No. 14, Op. 27 No. 2 "Moonlight": I. Adagio sostenuto

Alfred Brendel

Classical Music for Beginners: A Dummies Introduction to Classical Music

6:00

Информация о правообладателе: Pony Music
Другие релизы артиста

Релиз Falling Again
Falling Again2025 · Сингл · Alfred Brendel
Релиз Beethoven: Adagios
Beethoven: Adagios2023 · Сингл · Herbert Blomstedt
Релиз Blue Edition - Beethoven: Piano Sonata No. 4 & Piano Sonata No. 1
Blue Edition - Beethoven: Piano Sonata No. 4 & Piano Sonata No. 12021 · Альбом · Alfred Brendel
Релиз Blue Edition - Beethoven: Piano Sonata No. 1, Op. 2 No. 1 & Piano Concerto No. 3, Op. 37
Blue Edition - Beethoven: Piano Sonata No. 1, Op. 2 No. 1 & Piano Concerto No. 3, Op. 372021 · Альбом · The Bamberg Symphony
Релиз Blue Edition - Beethoven: Piano Sonata No. 4 "Grand Sonata" & Piano Concerto No. 1, Op. 15
Blue Edition - Beethoven: Piano Sonata No. 4 "Grand Sonata" & Piano Concerto No. 1, Op. 152021 · Альбом · Robert Wagner
Релиз Alfred Brendel Early Recordings, Vol. 3
Alfred Brendel Early Recordings, Vol. 32021 · Альбом · Alfred Brendel
Релиз Blue Edition - Beethoven: Piano Sonata No. 1, Op. 2 No. 1 & String Quartet No. 5, Op. 18 No. 5
Blue Edition - Beethoven: Piano Sonata No. 1, Op. 2 No. 1 & String Quartet No. 5, Op. 18 No. 52020 · Альбом · Melos Quartet Stuttgart
Релиз Blue Edition - Beethoven: Piano Sonata No. 1, Op. 2 No. 1 & String Quartet No. 3, Op. 18 No. 3
Blue Edition - Beethoven: Piano Sonata No. 1, Op. 2 No. 1 & String Quartet No. 3, Op. 18 No. 32020 · Альбом · Alfred Brendel
Релиз Green Edition - Beethoven: Piano Concerto No. 2 & Piano Sonata No. 1
Green Edition - Beethoven: Piano Concerto No. 2 & Piano Sonata No. 12020 · Альбом · Felicja Blumental
Релиз Green Edition - Beethoven: Piano Sonata No. 2 & Piano Concerto No. 1
Green Edition - Beethoven: Piano Sonata No. 2 & Piano Concerto No. 12020 · Альбом · Felicja Blumental
Релиз Green Edition - Beethoven: Piano Sonatas Nos. 1 & 2
Green Edition - Beethoven: Piano Sonatas Nos. 1 & 22020 · Альбом · Alfred Brendel
Релиз Alfred Brendel Early Recordings
Alfred Brendel Early Recordings2020 · Альбом · Alfred Brendel

Похожие артисты

Alfred Brendel
Артист

Alfred Brendel

Pascal Rogé
Артист

Pascal Rogé

YUNDI
Артист

YUNDI

Carl Philipp Emanuel Bach
Артист

Carl Philipp Emanuel Bach

Benedetta Iardella
Артист

Benedetta Iardella

Ekaterina Moritz
Артист

Ekaterina Moritz

Nelson Freire
Артист

Nelson Freire

Dominique Charpentier
Артист

Dominique Charpentier

Ференц Лист
Артист

Ференц Лист

Rachel Portman
Артист

Rachel Portman

Florence Chaubin-Guillaume
Артист

Florence Chaubin-Guillaume

Federica Reale
Артист

Federica Reale

Gabriel Fauré
Артист

Gabriel Fauré