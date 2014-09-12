О нас

Другие релизы артиста

Релиз Brahms: Piano Trio No.2, Op.87
Brahms: Piano Trio No.2, Op.872023 · Альбом · Myra Hess
Релиз Schubert & Brahms: Piano Trio No. 1, D.898 - Piano Trio No. 2, Op. 87
Schubert & Brahms: Piano Trio No. 1, D.898 - Piano Trio No. 2, Op. 872021 · Альбом · Jelly d'Arányi
Релиз Schubert: Cello Concerto, Symphony No. 9
Schubert: Cello Concerto, Symphony No. 92021 · Альбом · Symphony Orchestra - Hallé Orchestra
Релиз Milestones of a Cello Legend: Gaspar Cassadó, Vol. 6
Milestones of a Cello Legend: Gaspar Cassadó, Vol. 62019 · Альбом · Yehudi Menuhin
Релиз Dvořák: Concerto pour violoncelle, Op. 104 - Tchaikovsky: Variations sur un thème rococo, Op. 33 (Mono Version)
Dvořák: Concerto pour violoncelle, Op. 104 - Tchaikovsky: Variations sur un thème rococo, Op. 33 (Mono Version)2015 · Сингл · Gaspar Cassadó
Релиз Ravel & Mozart: Trios pour piano, violon et violoncelle (Mono Version)
Ravel & Mozart: Trios pour piano, violon et violoncelle (Mono Version)2015 · Альбом · Sir Yehudi Menuhin
Релиз Schumann: Cello Concerto in A Minor, Op. 129
Schumann: Cello Concerto in A Minor, Op. 1292014 · Сингл · Robert Schumann
Релиз Dvořák: Concerto pour violoncelle (Mono Version)
Dvořák: Concerto pour violoncelle (Mono Version)2014 · Сингл · Gaspar Cassadó
Релиз Ravel: Piano Trio in A Minor - Mozart: Piano Trio in E Major, K. 542 (Stereo Version)
Ravel: Piano Trio in A Minor - Mozart: Piano Trio in E Major, K. 542 (Stereo Version)2014 · Альбом · Yehudi Menuhin
Релиз Lalo & Saint-Saëns: Concertos pour violoncelle - Fauré: Élégie (Mono Version)
Lalo & Saint-Saëns: Concertos pour violoncelle - Fauré: Élégie (Mono Version)2014 · Альбом · Gaspar Cassadó
Релиз Schumann: Concerto pour violoncelle, Op. 129 - Schubert: Sonate pour arpeggione, D. 821 (Mono Version)
Schumann: Concerto pour violoncelle, Op. 129 - Schubert: Sonate pour arpeggione, D. 821 (Mono Version)2014 · Альбом · Bamberger Symphoniker
Релиз Boccherini, Haydn & Vivaldi: Sonate et concertos pour violoncelle et orchestre (Mono Version)
Boccherini, Haydn & Vivaldi: Sonate et concertos pour violoncelle et orchestre (Mono Version)2014 · Альбом · Gaspar Cassadó

