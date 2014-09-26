О нас

Ulf Wakenius

Ulf Wakenius

Трек  ·  2014

Momento Magico

Ulf Wakenius

Исполнитель

Ulf Wakenius

Трек Momento Magico

Трек Momento Magico

Momento Magico

Ulf Wakenius

Magic Moments 7 "Sounds of Surprise"

4:51

Информация о правообладателе: Act Records

Другие релизы артиста

Релиз Soul of the Mountain
Soul of the Mountain2024 · Альбом · Ulf Wakenius
Релиз Taste of Honey
Taste of Honey2020 · Альбом · Lars Danielsson
Релиз Blue Eyed
Blue Eyed2018 · Альбом · Hawk On Flight
Релиз Good Stuff
Good Stuff2017 · Альбом · Ulf Wakenius
Релиз Jazz at Berlin Philharmonic V: Lost Hero - Tears for Esbjörn (Live)
Jazz at Berlin Philharmonic V: Lost Hero - Tears for Esbjörn (Live)2016 · Альбом · Viktoria Tolstoy
Релиз Jazzpaña Live
Jazzpaña Live2015 · Альбом · Gerardo Nunez
Релиз Momento Magico
Momento Magico2014 · Альбом · Ulf Wakenius
Релиз Vagabond
Vagabond2012 · Альбом · Ulf Wakenius
Релиз Bengan Janson - Jan Lundgren - Ulf Wakenius
Bengan Janson - Jan Lundgren - Ulf Wakenius2011 · Альбом · Ulf Wakenius
Релиз Waiting for a Wolf
Waiting for a Wolf2011 · Альбом · Ulf Wakenius
Релиз Love Is Real
Love Is Real2008 · Альбом · Ulf Wakenius
Релиз Notes from the Heart
Notes from the Heart2005 · Альбом · Morten Lund

Похожие артисты

Ulf Wakenius
Артист

Ulf Wakenius

Paul Desmond
Артист

Paul Desmond

Chick Corea
Артист

Chick Corea

Palle Danielsson
Артист

Palle Danielsson

Marco Bardoscia
Артист

Marco Bardoscia

Dino Rubino
Артист

Dino Rubino

Gary Peacock
Артист

Gary Peacock

Ron Carter
Артист

Ron Carter

John Patitucci
Артист

John Patitucci

Helge Lien Trio
Артист

Helge Lien Trio

Joshua Redman
Артист

Joshua Redman

Michael Brecker
Артист

Michael Brecker

Jacques Loussier Trio
Артист

Jacques Loussier Trio