О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Clifford Curzon

Clifford Curzon

Трек  ·  2014

4 Impromptus, Op. 142, D. 935: No. 1 in F Minor, Allegro moderato

Clifford Curzon

Исполнитель

Clifford Curzon

Трек 4 Impromptus, Op. 142, D. 935: No. 1 in F Minor, Allegro moderato

#

Название

Альбом

1

Трек 4 Impromptus, Op. 142, D. 935: No. 1 in F Minor, Allegro moderato

4 Impromptus, Op. 142, D. 935: No. 1 in F Minor, Allegro moderato

Clifford Curzon

Schubert: 4 Impromptus, Op. 142 (Mono Version)

9:13

Информация о правообладателе: BNF Collection

Другие релизы артиста

Релиз Schubert: Piano Quintet in a Major, Opus 114 "the Trout"
Schubert: Piano Quintet in a Major, Opus 114 "the Trout"2024 · Сингл · Clifford Curzon
Релиз Schubert: Piano Quintet in a Major, Opus 114 "the Trout"
Schubert: Piano Quintet in a Major, Opus 114 "the Trout"2023 · Сингл · Members of the Vienna Octet
Релиз Tribute to Pianist Curzon, Vol. 1
Tribute to Pianist Curzon, Vol. 12022 · Сингл · Clifford Curzon
Релиз Tribute to Pianist Curzon, Vol. 2
Tribute to Pianist Curzon, Vol. 22022 · Сингл · Clifford Curzon
Релиз The Collection of Beethoven's Piano Concertos
The Collection of Beethoven's Piano Concertos2022 · Сингл · Robert Casadesus
Релиз Beethoven: Piano Concerto NO. 4, OP. 58 - Piano Concerto NO. 5, OP. 73
Beethoven: Piano Concerto NO. 4, OP. 58 - Piano Concerto NO. 5, OP. 732022 · Альбом · Ludwig van Beethoven
Релиз Ludwig van Beethoven - Piano Concerto No. 5 in E Flat major, Op. 72 "Emperor"
Ludwig van Beethoven - Piano Concerto No. 5 in E Flat major, Op. 72 "Emperor"2022 · Сингл · Clifford Curzon
Релиз Johannes Brahms: Piano Concerto No.1 In D Minor, Op.15
Johannes Brahms: Piano Concerto No.1 In D Minor, Op.152021 · Альбом · Clifford Curzon
Релиз Edvard Grieg: Piano Concerto in a Minor, Op. 16
Edvard Grieg: Piano Concerto in a Minor, Op. 162021 · Сингл · Clifford Curzon
Релиз Clifford Curzon - Piano
Clifford Curzon - Piano2021 · Альбом · Clifford Curzon
Релиз Schubert: Piano Quintet in A Major "The Trout"
Schubert: Piano Quintet in A Major "The Trout"2017 · Альбом · Clifford Curzon
Релиз Grieg Peer Gynt & Piano Concerto in A Minor
Grieg Peer Gynt & Piano Concerto in A Minor2016 · Альбом · Clifford Curzon

Похожие артисты

Clifford Curzon
Артист

Clifford Curzon

Oivin Fjeldstad
Артист

Oivin Fjeldstad

Andrea Biscontin
Артист

Andrea Biscontin

Manuel Ghidini
Артист

Manuel Ghidini

Carlo Emilio Tortarolo
Артист

Carlo Emilio Tortarolo

Jean-Pierre Wallez
Артист

Jean-Pierre Wallez

Kim Russell
Артист

Kim Russell

Kirill Karabits
Артист

Kirill Karabits

Rosanna Francesco
Артист

Rosanna Francesco

Yehudi Menuhin/Menuhin Festival Orchestra/Leslie Pearson
Артист

Yehudi Menuhin/Menuhin Festival Orchestra/Leslie Pearson

Julie Berthollet
Артист

Julie Berthollet

Christophe Cravero
Артист

Christophe Cravero

Trân Quang Haï
Артист

Trân Quang Haï