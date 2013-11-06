Информация о правообладателе: BNF Collection
Трек · 2013
Idomeneo, K. 366, Act II: No. 14, March
Другие релизы артиста
Schumann2024 · Альбом · Robert Schumann
Schumann: No. 12, Abendlied (Arr. Rot for Cello and Orchestra) from 12 Klavierstücke für kleine und große Kinder, Op. 852024 · Сингл · Robert Schumann
For Clara: Works by Schumann & Brahms (Extended Edition)2024 · Альбом · Robert Schumann
Schumann: Piano Concerto in A Minor, Op. 54: II. Intermezzo. Andantino grazioso2024 · Сингл · Robert Schumann
Wolfgang Amadeus Mozart - Famous Symphonies2021 · Альбом · Camerata Salzburg
Silvestrov: Two Dialogues with Postscript: III. Morning Serenade2020 · Сингл · Hélène Grimaud
The Messenger2020 · Сингл · Hélène Grimaud
The Messenger2020 · Сингл · Hélène Grimaud
Mozart: Piano Concerto No. 20 in D Minor, K. 466: III. Rondo. Allegro assai (Cadenza Beethoven)2020 · Сингл · Hélène Grimaud
Sensational Symphonies For Life, Vol. 51 - Mozart: Serenaden & Divertimenti2020 · Альбом · Camerata Salzburg
Symphonies Of Life, Vol. 4 - Mozart: Serenaden & Divertimenti2020 · Альбом · Camerata Salzburg
Green Edition - Mozart: "Salzburg Symphonies Nos. 1, 2" & Piano Concerti Nos. 1, 22017 · Альбом · Hermann Abel