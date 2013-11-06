О нас

Информация о правообладателе: BNF Collection

Другие релизы артиста

Релиз Schumann
Schumann2024 · Альбом · Robert Schumann
Релиз Schumann: No. 12, Abendlied (Arr. Rot for Cello and Orchestra) from 12 Klavierstücke für kleine und große Kinder, Op. 85
Schumann: No. 12, Abendlied (Arr. Rot for Cello and Orchestra) from 12 Klavierstücke für kleine und große Kinder, Op. 852024 · Сингл · Robert Schumann
Релиз For Clara: Works by Schumann & Brahms (Extended Edition)
For Clara: Works by Schumann & Brahms (Extended Edition)2024 · Альбом · Robert Schumann
Релиз Schumann: Piano Concerto in A Minor, Op. 54: II. Intermezzo. Andantino grazioso
Schumann: Piano Concerto in A Minor, Op. 54: II. Intermezzo. Andantino grazioso2024 · Сингл · Robert Schumann
Релиз Wolfgang Amadeus Mozart - Famous Symphonies
Wolfgang Amadeus Mozart - Famous Symphonies2021 · Альбом · Camerata Salzburg
Релиз Silvestrov: Two Dialogues with Postscript: III. Morning Serenade
Silvestrov: Two Dialogues with Postscript: III. Morning Serenade2020 · Сингл · Hélène Grimaud
Релиз The Messenger
The Messenger2020 · Сингл · Hélène Grimaud
Релиз The Messenger
The Messenger2020 · Сингл · Hélène Grimaud
Релиз Mozart: Piano Concerto No. 20 in D Minor, K. 466: III. Rondo. Allegro assai (Cadenza Beethoven)
Mozart: Piano Concerto No. 20 in D Minor, K. 466: III. Rondo. Allegro assai (Cadenza Beethoven)2020 · Сингл · Hélène Grimaud
Релиз Sensational Symphonies For Life, Vol. 51 - Mozart: Serenaden & Divertimenti
Sensational Symphonies For Life, Vol. 51 - Mozart: Serenaden & Divertimenti2020 · Альбом · Camerata Salzburg
Релиз Symphonies Of Life, Vol. 4 - Mozart: Serenaden & Divertimenti
Symphonies Of Life, Vol. 4 - Mozart: Serenaden & Divertimenti2020 · Альбом · Camerata Salzburg
Релиз Green Edition - Mozart: "Salzburg Symphonies Nos. 1, 2" & Piano Concerti Nos. 1, 2
Green Edition - Mozart: "Salzburg Symphonies Nos. 1, 2" & Piano Concerti Nos. 1, 22017 · Альбом · Hermann Abel

Похожие артисты

Camerata Salzburg
Артист

Camerata Salzburg

Joan Sutherland
Артист

Joan Sutherland

Geza Anda
Артист

Geza Anda

Carlo Rizzi
Артист

Carlo Rizzi

Rafael Kubelík
Артист

Rafael Kubelík

Simon Preston
Артист

Simon Preston

Victor Yoran
Артист

Victor Yoran

Teresa Stich-Randall
Артист

Teresa Stich-Randall

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin
Артист

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin

Waldemar Kmentt
Артист

Waldemar Kmentt

Christian Zacharias
Артист

Christian Zacharias

Orchestre Symphonique de Montréal
Артист

Orchestre Symphonique de Montréal

Edward Brewer
Артист

Edward Brewer