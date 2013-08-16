О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Klara Wurtz

Klara Wurtz

Трек  ·  2013

2 Concert-Studies, S. 145: No. 1, Waldesrauschen. Vivace

Klara Wurtz

Исполнитель

Klara Wurtz

Трек 2 Concert-Studies, S. 145: No. 1, Waldesrauschen. Vivace

#

Название

Альбом

1

Трек 2 Concert-Studies, S. 145: No. 1, Waldesrauschen. Vivace

2 Concert-Studies, S. 145: No. 1, Waldesrauschen. Vivace

Klara Wurtz

Top 40 Favourite Classical Melodies

4:03

Информация о правообладателе: Brilliant Classics

Другие релизы артиста

Релиз J.S. Bach: Goldberg Variations
J.S. Bach: Goldberg Variations2023 · Сингл · Klara Wurtz
Релиз Brahms: Most Beautiful Adagios
Brahms: Most Beautiful Adagios2023 · Сингл · Radio Filharmonisch Orkest Holland
Релиз Klára Würtz plays Schumann
Klára Würtz plays Schumann2023 · Сингл · Klara Wurtz
Релиз Hungarian Songs: Bartók, Kodály & Ligeti
Hungarian Songs: Bartók, Kodály & Ligeti2023 · Сингл · Katalin Károlyi
Релиз Beethoven: Adagios
Beethoven: Adagios2023 · Сингл · Misha Goldstein
Релиз 150 Years Rachmaninoff
150 Years Rachmaninoff2023 · Сингл · Wolfram Schmitt-Leonardy
Релиз Beethoven: Adagios
Beethoven: Adagios2023 · Сингл · Herbert Blomstedt
Релиз Sleep Music
Sleep Music2022 · Сингл · Jeroen van Veen
Релиз Franck: Chamber Music Masterpieces
Franck: Chamber Music Masterpieces2022 · Сингл · Kristóf Baráti
Релиз Rondo Alla Turca
Rondo Alla Turca2022 · Сингл · Klara Wurtz
Релиз Jesu, Joy of Man's Desiring, BWV 147
Jesu, Joy of Man's Desiring, BWV 1472022 · Сингл · Klara Wurtz
Релиз Träumerei
Träumerei2022 · Сингл · Klara Wurtz

Похожие артисты

Klara Wurtz
Артист

Klara Wurtz

Daniil Trifonov
Артист

Daniil Trifonov

Martha Argerich
Артист

Martha Argerich

Alfredo Perl
Артист

Alfredo Perl

Garrick Ohlsson
Артист

Garrick Ohlsson

Freddy Kempf
Артист

Freddy Kempf

Anton Kuerti
Артист

Anton Kuerti

Love Derwinger
Артист

Love Derwinger

Robert Neumann
Артист

Robert Neumann

Caroline Fauchet
Артист

Caroline Fauchet

Anna Geniushene
Артист

Anna Geniushene

Andrei Ivanovich
Артист

Andrei Ivanovich

George Li
Артист

George Li