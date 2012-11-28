О нас

Céli-k

Céli-k

Трек  ·  2012

Sen Yoluna Ben Yoluma (Version 2)

4 лайка

Céli-k

Исполнитель

Céli-k

Трек Sen Yoluna Ben Yoluma (Version 2)

#

Название

Альбом

1

Трек Sen Yoluna Ben Yoluma (Version 2)

Sen Yoluna Ben Yoluma (Version 2)

Céli-k

Milat (Remix)

4:32

Текст песни

Şu aşkın hiç adaleti yok mu?

Gönülden sevene gönül veren yok mu?

Şu aşkın hiç adaleti yok mu?

Gönülden sevene gönül veren yok mu?

Yeminler etsen bir kez daha

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Doğan Müzik Yapim
Другие релизы артиста

Релиз İz Düşümü
İz Düşümü2023 · Альбом · Céli-k
Релиз Hediye
Hediye2022 · Альбом · Céli-k
Релиз Nazına Ölüyorum
Nazına Ölüyorum2021 · Сингл · Céli-k
Релиз Ara Ara
Ara Ara2019 · Сингл · Céli-k
Релиз Tövbe Ettim
Tövbe Ettim2018 · Сингл · Céli-k
Релиз İyi Günde, Kötü Günde
İyi Günde, Kötü Günde2017 · Сингл · Céli-k
Релиз Benimki De Kalp
Benimki De Kalp2015 · Альбом · Céli-k
Релиз Milat (Remix)
Milat (Remix)2012 · Альбом · Céli-k
Релиз Milat (Akustik)
Milat (Akustik)2012 · Альбом · Céli-k
Релиз Yol
Yol2002 · Альбом · Céli-k
Релиз 8inci
8inci2001 · Альбом · Céli-k
Релиз Unutamam
Unutamam2000 · Альбом · Céli-k

Похожие артисты

Céli-k
Артист

Céli-k

Mustafa Ceceli
Артист

Mustafa Ceceli

Murat Boz
Артист

Murat Boz

Roya
Артист

Roya

Sezen Aksu
Артист

Sezen Aksu

Mahsun Kirmizigul
Артист

Mahsun Kirmizigul

İdo Tatlıses
Артист

İdo Tatlıses

Sinan Akçıl
Артист

Sinan Akçıl

Damla
Артист

Damla

Namiq Qaraçuxurlu
Артист

Namiq Qaraçuxurlu

Kurtuluş Kuş
Артист

Kurtuluş Kuş

Ebru Gündeş
Артист

Ebru Gündeş

Yalın
Артист

Yalın