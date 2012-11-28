Трек · 2012
Sen Yoluna Ben Yoluma (Version 2)
Информация о правообладателе: Doğan Müzik Yapim
Текст песни
Şu aşkın hiç adaleti yok mu?
Gönülden sevene gönül veren yok mu?
Şu aşkın hiç adaleti yok mu?
Gönülden sevene gönül veren yok mu?
Yeminler etsen bir kez daha
