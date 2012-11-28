Трек · 2012
Hercai (Version 2)
8 лайков
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Doğan Müzik Yapim
Текст песни
Yine gözüm yollarda
Gündüzüm gece oldu
Kaç gece
Bekledim
Gelmeyince derdime yenileri ekledim
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
İz Düşümü2023 · Альбом · Céli-k
Hediye2022 · Альбом · Céli-k
Nazına Ölüyorum2021 · Сингл · Céli-k
Ara Ara2019 · Сингл · Céli-k
Tövbe Ettim2018 · Сингл · Céli-k
İyi Günde, Kötü Günde2017 · Сингл · Céli-k
Benimki De Kalp2015 · Альбом · Céli-k
Milat (Remix)2012 · Альбом · Céli-k
Milat (Akustik)2012 · Альбом · Céli-k
Yol2002 · Альбом · Céli-k
8inci2001 · Альбом · Céli-k
Unutamam2000 · Альбом · Céli-k