Трек · 2012
Dongi Dongi
Информация о правообладателе: Doğan Müzik Yapim
Ne olur bir şey sorma, anne
Ne oldu diye bana sorma
Öyle birini sevdim ki
Kalbimi yaktı geçti
Öyle bir sevmişim ki
Другие релизы артиста
İz Düşümü2023 · Альбом · Céli-k
Hediye2022 · Альбом · Céli-k
Nazına Ölüyorum2021 · Сингл · Céli-k
Ara Ara2019 · Сингл · Céli-k
Tövbe Ettim2018 · Сингл · Céli-k
İyi Günde, Kötü Günde2017 · Сингл · Céli-k
Benimki De Kalp2015 · Альбом · Céli-k
Milat (Remix)2012 · Альбом · Céli-k
Milat (Akustik)2012 · Альбом · Céli-k
Yol2002 · Альбом · Céli-k
8inci2001 · Альбом · Céli-k
Unutamam2000 · Альбом · Céli-k