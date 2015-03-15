О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Dinah Shore

Dinah Shore

Трек  ·  2015

Whatever Lola Wants (Lola Gets) (Remastered)

Dinah Shore

Исполнитель

Dinah Shore

Трек Whatever Lola Wants (Lola Gets) (Remastered)

#

Название

Альбом

1

Трек Whatever Lola Wants (Lola Gets) (Remastered)

Whatever Lola Wants (Lola Gets) (Remastered)

Dinah Shore

Unforgettable Sentimental Songs

2:28

Информация о правообладателе: What a Wonderful Masterpieces Recordings World

Другие релизы артиста

Релиз Jazz Legends
Jazz Legends2024 · Сингл · Dinah Shore
Релиз Merry Christmas and a Happy New Year from Dinah Shore
Merry Christmas and a Happy New Year from Dinah Shore2023 · Сингл · Dinah Shore
Релиз Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Dinah Shore
Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Dinah Shore2023 · Сингл · Dinah Shore
Релиз April In Paris
April In Paris2023 · Сингл · Dinah Shore
Релиз JazzOmatic
JazzOmatic2023 · Сингл · Dinah Shore
Релиз Again
Again2023 · Альбом · Dinah Shore
Релиз Smoke Gets in Your Eyes
Smoke Gets in Your Eyes2023 · Сингл · Dinah Shore
Релиз Skylark
Skylark2023 · Альбом · Dinah Shore
Релиз Summertime
Summertime2023 · Альбом · Dinah Shore
Релиз You and I
You and I2023 · Альбом · Dinah Shore
Релиз Symphony
Symphony2022 · Альбом · Dinah Shore
Релиз Giants Of Jazz
Giants Of Jazz2022 · Сингл · Dinah Shore

Похожие артисты

Dinah Shore
Артист

Dinah Shore

Ella Fitzgerald
Артист

Ella Fitzgerald

Peggy Lee
Артист

Peggy Lee

Julie London
Артист

Julie London

Sarah Vaughan
Артист

Sarah Vaughan

Doris Day
Артист

Doris Day

Bing Crosby
Артист

Bing Crosby

Bobby Darin
Артист

Bobby Darin

Stan Kenton
Артист

Stan Kenton

Sammy Davis Jr.
Артист

Sammy Davis Jr.

Nelson Riddle & His Orchestra
Артист

Nelson Riddle & His Orchestra

Dinah Washington
Артист

Dinah Washington

Rosemary Clooney
Артист

Rosemary Clooney