Информация о правообладателе: All Time Records
Трек · 2014
Sombras Nada Mas
#
Название
Альбом
Другие релизы артиста
Libertad Lamarque2023 · Альбом · Libertad Lamarque
La Edad De Oro Del Tango Argentino - 1925-19602022 · Альбом · Libertad Lamarque
Canciones y Boleros De Siempre2022 · Альбом · Libertad Lamarque
Cantos Infantiles y Duos Con Libertad Lamarque2021 · Альбом · Libertad Lamarque
Clasicas del Tango2020 · Альбом · Libertad Lamarque
Vol. 1 Música de Películas2018 · Альбом · Libertad Lamarque
Vol. 2 Canta a Homero Manzi2018 · Альбом · Libertad Lamarque
Vol. 3 Otras Músicas, Otras Voces2018 · Альбом · Libertad Lamarque
Leyendas Medley: El Malevo / Una Tarde / Angustias / El Cantar de Aquel Malevo / No Vuelvas a Mentir / Calesita de Ayer2018 · Сингл · Libertad Lamarque
Leyendas Medley: El Malevo / Una Tarde / Angustias / El Cantar De Aquel Malevo / No Vuelvas a Mentir / Calesita de Ayer2018 · Сингл · Rosita Quiroga
La Inolvidable Novia de América2017 · Альбом · Libertad Lamarque
La Reina del Tango 1928-19472017 · Альбом · Libertad Lamarque