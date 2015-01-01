Трек · 2015
Yıldızları Yakalamak
Bir pembe elbiseyle gerçek yapmış hayalini
Mutsuz hayatının parça parça dağınık resimleri
Ay ay ay ay
İnsanlık halleri
Ay ay ay ay
