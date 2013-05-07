Информация о правообладателе: Doğan Müzik Yapim
Трек · 2013
Haber Salma Daha Gelmem Artvine
Aşkım Karadenizde2023 · Сингл · Herem
Sahte Sevgililer2021 · Альбом · Herem
Sana Da Mı Geldiler2021 · Альбом · Herem
Battı BalıK Yan Gider2021 · Альбом · Herem
Beni Yaktun Yanasun2019 · Сингл · Herem
Fadime2018 · Сингл · Herem
Sevgilim Olur Musun2018 · Альбом · Herem
Sevgilim Olur musun?2017 · Сингл · Herem
III2016 · Альбом · Herem
Uzaktan Kumandali2016 · Сингл · Herem
Namludan Çıkan Mermi / Dertlerumi Yazayım2016 · Альбом · Herem
Bir Varmış Bir Yokmuş2013 · Альбом · Herem