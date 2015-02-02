О нас

Информация о правообладателе: BNF Collection

Другие релизы артиста

Релиз Bach: Concertos brandebourgeois Nos. 1, 2 & 3 (Stereo Version)
Bach: Concertos brandebourgeois Nos. 1, 2 & 3 (Stereo Version)2016 · Альбом · Bath Festival Chamber Orchestra
Релиз Tchaikovsky: La Belle au bois dormant, extraits (Mono Version)
Tchaikovsky: La Belle au bois dormant, extraits (Mono Version)2016 · Альбом · Philharmonia Orchestra
Релиз Bach, Vivaldi & Handel: Concertos (Mono Version)
Bach, Vivaldi & Handel: Concertos (Mono Version)2015 · Альбом · Léon Goossens
Релиз Delibes: Sylvia & Coppélia, morceaux choisis (Stereo Version)
Delibes: Sylvia & Coppélia, morceaux choisis (Stereo Version)2015 · Альбом · Sir Yehudi Menuhin
Релиз Bach: Concerto for 2 Violins, BWV 1043 - Handel: Trio Sonata, HWV 397 (Mono Version)
Bach: Concerto for 2 Violins, BWV 1043 - Handel: Trio Sonata, HWV 397 (Mono Version)2015 · Альбом · Sir Yehudi Menuhin
Релиз Beethoven: Sonates pour violon et piano Nos. 7 & 10 (Mono Version)
Beethoven: Sonates pour violon et piano Nos. 7 & 10 (Mono Version)2015 · Альбом · Sir Yehudi Menuhin
Релиз Beethoven: Sonates pour violon et piano Nos. 8 & 9 "À Kreutzer" (Mono Version)
Beethoven: Sonates pour violon et piano Nos. 8 & 9 "À Kreutzer" (Mono Version)2015 · Альбом · Sir Yehudi Menuhin
Релиз Beethoven: Sonates pour piano Nos. 5 "Le printemps" & 6 (Mono Version)
Beethoven: Sonates pour piano Nos. 5 "Le printemps" & 6 (Mono Version)2015 · Альбом · Sir Yehudi Menuhin
Релиз Beethoven: Sonates pour violon et piano Nos. 3 & 4 (Mono Version)
Beethoven: Sonates pour violon et piano Nos. 3 & 4 (Mono Version)2015 · Альбом · Sir Yehudi Menuhin
Релиз Beethoven: Sonates pour violon et piano Nos. 1 & 2 (Mono Version)
Beethoven: Sonates pour violon et piano Nos. 1 & 2 (Mono Version)2015 · Альбом · Sir Yehudi Menuhin
Релиз Bartók: Danses populaires roumaines, Sz. 56 (Arranged for Violin and Piano by Zoltán Székely, Mono Version)
Bartók: Danses populaires roumaines, Sz. 56 (Arranged for Violin and Piano by Zoltán Székely, Mono Version)2015 · Альбом · Sir Yehudi Menuhin
Релиз Bartók: Concerto pour violon No. 2 (Mono Version)
Bartók: Concerto pour violon No. 2 (Mono Version)2015 · Сингл · Sir Yehudi Menuhin

