Philip

Philip

Трек  ·  2015

Liar Liar

1 лайк

Philip

Исполнитель

Philip

Трек Liar Liar

#

Название

Альбом

1

Трек Liar Liar

Liar Liar

Philip

Uptown Hits 2015

3:33

Текст песни

To the night time she's burning

Happen the which way she was turning

And I still know the pain

She brought me live one day

She was always somewhere behind me

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: A.S.RECORD
