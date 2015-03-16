Трек · 2015
Love Is A Clown
Информация о правообладателе: Music City Enterprises
Love is a clown
And I'm a clown to think that she's in love with me
Why does this love pretend to be
Something that will set me free
