Информация о правообладателе: Odeon Müzik Yapımcılık
Трек · 2007
Piyano Sonatı in A Major, K. 331: I. Tema con variazione. Variazione IV
Другие релизы артиста
Chingón2025 · Сингл · Xtian Herrera
Tepitech2025 · Сингл · Dhoven Gards
Villa-Lobos Trios2020 · Альбом · Ricardo Castro
Suave2020 · Альбом · Ricardo Castro
Cd Bahia Orquestral - Orquestra Juvenil da Bahia e Convidados2014 · Альбом · Orquestra Juvenil da Bahia
Liszt: Gezi Yılları II "İtalya", S. 1612013 · Альбом · Ricardo Castro
Mar de Espanha2013 · Альбом · Ricardo Castro
Famous Piano Music - From Bach To Bartok (Digitally Remastered)2010 · Альбом · Ricardo Castro
Chopin: Gece Müzikleri 12007 · Альбом · Ricardo Castro
Mozart: Piyano Sonatları & Türk Marşı2007 · Альбом · Ricardo Castro
Capricho: The Complete Waltzes by Ricardo Castro2007 · Альбом · Ricardo Castro
Chopin - 2 Concertos Pour Piano2004 · Сингл · Ricardo Castro